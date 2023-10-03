評估經濟前景 美債殖利率小幅走升

美國國債殖利率周二 (3 日) 幾乎沒有變化，投資人正在等待勞動市場的關鍵數據來考慮經濟狀況。這些數據可能為聯準會的貨幣政策提供資訊。

美東時間清晨 6:18，10 年期公債殖利率上漲 2.1 個基點至 4.704%，徘徊在 15 年前的高點附近；周一 (2 日) 一度升至 4.701%，為 2007 年 10 月 15 日以來的最高。2 年期公債殖利率小升 0.5 個基點至 5.117%。

殖利率和價格走勢相反，1 個基點等於 0.01 個百分點。

美國國會在周六 (30 日) 晚上最後一刻通過支出法案，從而避免了政府關閉。這為他們贏得了完成必要的政府融資立法的時間。政府關門可能會對美國的信用評級產生負面影響。

投資人還評估了聯準會下一步的利率走勢。官員暗示將再次升息，並且自 9 月會議以來利率將在更長時間內保持在高位。

但升息何時實施仍存在不確定性，今年仍有兩次央行政策會議，分別為 10 月 31 日至 11 月 1 日及 12 月 12 日至 13 日。

因此，投資人正在密切關注聯準會發言人的評論和本週預期的經濟數據。

8 月職缺和勞動力流動率調查將於周二公布；接受《道瓊》調查的經濟學家預計將反映 880 萬個職缺。本周的其他關鍵數據包括周五 (6 日) 發布的 9 月就業報告。