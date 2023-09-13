〈商品報價〉需求堅挺 BDI連5紅、BPI衝4個月新高

各船型需求堅挺，支撐波羅的海綜合指數 (BDI) 周二 (12 日) 續漲 26 點，或 2.15% 至 1235 點，連續第 5 個交易日收紅。其中，巴拿馬極限型指數 (BPI) 強漲 4.4%，創 4 個月新高。

巴拿馬極限型運費指數 (BPI) 上漲 67 點，或 4.4% 至 1575 點，創 4 月下旬以來最高點；平均日租金增加 606 美元報 14176 美元。

海岬型運費指數 (BCI) 小漲 6 點，或 0.45% 至 1330 點；平均日租金增加 45 美元報 11027 美元。

超輕便極限型運費指數 (BSI) 上漲 19 點，或 1.73% 至 1118 點。

業者表示，南美穀物將進入收成旺季，穀物運輸需求大增，而巴拿馬運河乾旱導致通行船隻和貨量大減，在需求增加、運能緊繃影響下，激勵中小型船運價持續走強。

消息方面，阿根廷周二宣布，要對巴拉圭 - 巴拉那水道徵收通行費，因為多國在運輸穀物及其他出口商品的船舶收費衝突加劇。

巴拿馬運河局也指出，今年的聖嬰現象很嚴重，若未來幾個月還是沒有明顯的降雨，可能再度減少開放每日通行船舶的最大數量。

另一方面，受到中國貸款數據優於預期，加上節前補貨的提振，連續月紐約鐵礦石上漲 0.31% 至 118.26 美元，天津港鐵礦石進口價上漲 1.62% 至 122.6 美元。