鉅亨網記者魏志豪 台北 2026-01-15 18:09

台積電 (2330-TW)(TSM-US) 今 (15) 日召開法說會，董事長魏哲家表示，由於 AI 對半導體需求不斷提升，不僅客戶需求正面，客戶的客戶也上門要產能，因此公司擴大資本支出支持客戶，同時也上調 AI 加速器的成長率，預期 2024 年至 2029 年的營收年複合成長率將接近 54%-59%，較去年預估的 44%-49% 大幅提升 10 個百分點。

台積電觀察，現階段消費者、企業和主權 AI 領域，AI 模型的採用率不斷成長，帶動運算與先進半導體需求強勁，客戶也向公司提供正面展望。連客戶的客戶如雲端服務供應商也提供強烈的訊號，並直接上門向公司接洽尋求產能，以支持他們的業務。

台積電認為，未來數年 AI 大趨勢不變，市場對半導體的需求仍至關重要，公司作為晶圓製造服務提供者，將以最先進的技術和必要的產能，全力支持客戶。

為因應長期市場需求的結構性增長，台積電與客戶以及客戶的客戶密切合作，此外，隨著製程技術的複雜性增加，現在與客戶接觸啟動專案的前置時間至少要提早 2 至 3 年。台積電內部也採用嚴謹的產能規劃系統，從上而下及下而上的方法來評估市場需求。

針對 AI 是否泡沫化，魏哲家坦言，若沒有謹慎評估、投資過多，對台積電會是很大的災難，但過去三、四個月花費大量時間與客戶、以及客戶的客戶密集交流，目的就是確認 AI 需求是否真實存在。