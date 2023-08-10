〈商品報價〉巴拿馬型運價衝3個月新高 BDI翻紅

波羅的海綜合指數 (BDI) 周三 (9 日) 小幅反彈 2 點，或 0.18% 至 1144 點，因巴拿馬型船運價漲破 1.1 萬美元，觸及近 3 個月新高，抵銷了海岬型船下跌的損失。

巴拿馬極限型運費指數 (BPI) 上漲 38 點，或 3.18% 至 1233 點，為 5 月 18 日以來最高點；平均日租金增加 344 美元報 11098 美元。

船舶經紀商 Intermodal 報告指出，巴拿馬型市場受到美國海灣與巴西的穀物運輸支持，此外，印尼在太平洋地區的煤炭交易活躍，也有助漲勢。

海岬型運費指數 (BCI) 下跌 31 點，或 1.74% 至 1752 點；平均日租金減少 265 美元報 14526 美元。

超輕便極限型運費指數 (BSI) 上漲 7 點，或 1.02% 至 696 點。

鐵礦砂部分，連續月紐約鐵礦石在短暫跌破 100 美元後，小幅反彈 0.42% 站回 100 美元，近月新加坡鐵礦石上漲 0.77% 至 104.03 美元。

華泰期貨分析師表示，中國 2023 年的限產政策，將使鋼廠在原料採購下更加謹慎。Mysteel 在每周展望報告中預估， 8 月中國鋼鐵需求將持續疲軟。