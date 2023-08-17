通過巴拿馬運河等待時間多出2周！裕民：可能延續至年底

散裝航商裕民 (2606-TW) 今 (17) 日召開法說會時指出，美國穀物旺季來臨，加上巴拿馬運河水位創歷史新低因素，目前通過巴拿馬運河等待時間超過 20 天，較過往天數多出約 2 周，且等待時間延長情況不排除延續至年底，因而近來巴拿馬級船舶運價大漲。

據最新報價，波羅的海巴拿馬指數 (BPI) 近一周來強彈達 20%，來到 1486 點，創 5 月中旬以來新高，帶動波羅的海綜合指數 (BPI) 過去一周漲幅逼近 8%。

裕民指出，目前通過巴拿馬運河等待時間超過 20 天，較以往耗時多出 2 周。

由於時序進入北半球冬季的散裝船搶運期，不排除等待時間延長情形，可能延續至年底，而部分船隻則選擇不走運河繞道，如繞過好望角，使航程增加。

裕民也提到，上半年總市場拆船約 40 艘，而去年全年度僅 48 艘，進而造成整體市場供需結構趨於健康。

裕民預估，海岬型、巴拿馬型營運第三季將優於第二季，公司海岬型損益兩平點約落在 16000-17000 美元，巴拿馬型損益兩平點約 12000-12500 美元。

裕民總船隊 66 艘，節能環保船舶占比超過 90%，大幅優於市場整體 32%；其中，自有船舶數 45 艘，而新船訂單還有 6 艘，今年預計交船 1 艘，明年 4 艘，2025 年再交 1 艘。