〈航運指數〉SCFI連4周穩千點上 巴拿馬運河因素助攻美東線運價

上海航交所今 (18) 日公告最新一期上海出口集裝箱運價指數 (SCFI) 為 1031 點，較上周轉為下滑 12.54 點，仍連 4 周穩在千點關卡上，其中，美西線運價轉跌、美東線小漲，而歐洲線連 3 周下滑，貨攬業者不諱言，旺季的需求表現並不強，仍供過於求，不過，航商減班和巴拿馬運河水位降低造成大排隊等通過因素，有利緩和供給過剩壓力。

台驊投控 (2636-TW) 說明，巴拿馬運河因素一定是有助於減緩供給過剩壓力，甚至有些貨主期望直接走美東，選擇加價買艙，藉此節省在美國的內陸物流時間，因此，在本周報價上，美東運價較有支撐，但同時，原本美東貨物部分先轉至美西，美西線供給艙位增加，造成美西線本周小跌。

不過，台驊表示，目前運價並沒有太大變化，處在合理區間，預料美西、美東線第三季撐在 2000、3000 美元上的預期不變。

從主要航線來看，遠東到美東每 FEU(標準 40 呎貨櫃) 報價 3110 美元，較上周續漲 39 美元，周漲 1.27%；美西線每 FEU 報價 2003 美元，周跌 14 美元，跌幅近 0.7%。

而歐洲線每 TEU(標準 20 呎貨櫃) 連 3 周下滑，本周來到 852 美元，周跌 74 美元，跌幅 7.99%。

而地中海線每 TEU 續跌 7 美元至 1500 美元，跌幅 0.46%。