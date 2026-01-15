鉅亨網記者魏志豪 台北 2026-01-15 19:26

台積電 (2330-TW)(TSM-US) 今 (15) 日召開法說會，去年第四季財報超出市場預期，不僅雙率同步登頂，每股稅後純益 19.5 元也創下新高，展望今年，全年美元營收預估年增近 3 成，資本支出更衝上 520-560 億美元，跌破市場眼鏡，凸顯 AI 帶來的強勁需求，以下是《鉅亨網》為讀者整理本次法說會的八大重點。

台積電受惠 5 奈米與 3 奈米等先進製程貢獻，加上匯率與稼動率提升助攻，去年第四季毛利率一舉衝上 62.3%，營益率也連帶提升至 54%，不僅雙雙超過財測高標，更雙雙創下單季新高，稅後純益 5057.4 億元，季增 11.8%，年增 35%，每股稅後純益 19.5 元，再締造單季新猷。

台積電受惠先進製程需求持續熱絡，今年第一季美元營收估達 346-358 億美元，依中位數推估，季增 4%，年增 38%，並依美元兌新台幣匯率 31.6 作為基礎，新台幣營收約 1 兆 933 億元至 1 兆 1312 億元，季增 4.5%-8.1%，毛利率 63%-65%，營益率 54%-56%，雙雙超越上季的 62.3%、54%。

台積電預計今年晶圓製造 2.0 產業將年增 14%，台積電則受惠先進製程、先進封裝等需求，持續超越市場，預計全年美元營收將成長近 30%，又是強勁成長的一年。台積電此次也同步上調五年營收成長率，以美元計算，2024 年至 2029 年，公司營收年複合成長率接近 25%，相較先前提升 5 個百分點。

台積電公布今年資本支出金額達 520-560 億美元，大幅超越市場預期的中位數 480 億美元、甚至是高標 500 億美元，顯現公司對 AI 基礎建置的支持；台積電此次資本支出大幅超預期，也可望為廠務工程業者營運注入強心針。

針對媒體近日報導，台積電將在美國增加 4 至 5 座晶圓廠，董事長魏哲家說，由於美國 AI 客戶要求很多產能，台積電必須加速擴產滿足客戶訂單，近日也剛購買第二塊土地，並表明「這是一個暗示，我們需要它」。

由於 AI 對半導體需求不斷提升，台積電不僅感受客戶需求正面，客戶的客戶也上門要產能，因此決定擴大資本支出支持客戶，同時也上調 AI 加速器的成長率，預期 2024 年至 2029 年的營收年複合成長率將接近 54%-59%，較去年預估的 44%-49% 大幅提升 10 個百分點。

