〈商品報價〉需求銳減 BCI下挫7.7%、BDI跌至8周新低

需求降溫運價驚驚跌，壓抑波羅的海綜合指數 (BDI) 周二 (22 日) 跌至 8 周以來新低，下跌 41 點報 1110 點，跌幅 3.56%；其中，海岬型 BCI 指數跌幅最大，下挫 7.7%。

海岬型運費指數 (BCI) 下挫 105 點，或 7.7% 至 1259 點，創 2 個月新低；平均日租金減少 872 美元報 10443 美元。

巴拿馬極限型運費指數 (BPI) 下跌 18 點，或 1.2% 至 1456 點；平均日租金減少 157 美元報 13106 美元。

船舶經紀商 Fearnleys 報告指出，亞洲 (特別是中國) 的船舶活動下降，但美國即將進入穀物旺季，未來幾個月巴拿馬型市場可望出現升溫。

超輕便極限型運費指數 (BSI) 下跌 4 點，或 0.44% 至 906 點。

另一方面，由於市場對中國房地產業的復甦仍存憂慮，使鐵礦砂期現貨價格漲跌互見，連續月紐約鐵礦石上漲 1.16% 至 112.3 美元，天津港進口價回落 1.72% 至 114.5 美元。

花旗分析師認為，即使中國擴大支持房地產政策的力度，但效果還有待時間發酵，而鋼鐵限產措施則可能支撐鐵礦砂的漲勢。