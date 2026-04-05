鉅亨網編譯陳韋廷 2026-04-05 20:30

美國總統川普因應伊朗戰爭持續延燒與美國經濟壓力升溫，正面臨第二任以來最嚴峻的政治考驗。

隨著最新非農就業數據顯示經濟表現強勁，科技業招聘回溫，但戰事帶來的政治代價卻持續累積，引發共和黨內部憂慮，一場內閣人事重組正悄悄醞釀。

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知情人士透露，在本周解除司法部長邦迪職務後，川普正考慮進一步調整內閣人事，國家情報總監加巴德與商務部長盧特尼克都被點名可能去職，但白宮發言人隨即澄清，總統對兩人仍維持「完全信任」。

分析人士認為，這次人事討論的直接導火線，是川普 4 月 1 日的全國電視演說未能達到預期效果，既未為戰爭提供明確出口，也未有效回應民眾對經濟的焦慮。

《路透社》最新民調顯示，川普整體支持率已滑落至 36%，為本屆任期最低，約六成受訪者反對美國與以色列發動對伊朗的軍事行動，凸顯戰事在美國國內的政治風險。

伊朗方面則持續反擊，稱其防空部隊已擊落多架美軍戰機與無人機，並對以色列境內及中東地區的美以目標發動多波攻擊，造成戰局陷入膠著，進一步加劇美方壓力。

值得注意的是，在對伊朗發出 48 小時通牒倒數及傳出美軍飛行員失蹤的敏感時刻，川普一反常態，取消前往海湖莊園的周末行程，

自上周三 (1 日) 起，川普未再公開露面。白宮對外說明稱總統正於橢圓形辦公室「不停工作」。

儘管在社群媒體上持續展現強硬立場，但川普對搜救美軍飛行員進展與戰術細節的沉默，引發外界對美國軍事行動與談判策略的廣泛猜測。

多名白宮官員私下坦言，伊朗戰爭已推高油價、加重民生負擔，並在邁向 11 月期中選舉的道路上令共和黨選情蒙上陰影。

儘管白宮公開否認大規模改組傳聞，但內部對是否「換人止血」仍存在分歧。

部分幕僚主張，應在選前完成必要的「針對性更替」，以穩定民心與黨內士氣，但也有人擔心，若動作過大，恐重演第一任期人事震盪、被貼上混亂標籤的舊況。