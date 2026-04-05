川普將於週一舉行記者會！揭飛官救援更多細節、週末「不停工作」沒去海湖莊園

鉅亨網編譯莊閔棻 2026-04-05 22:00

美國總統川普表示，他將於週一（6 日）下午 1 點在橢圓形辦公室，與軍方一同召開記者會，並再次發文威脅伊朗。另一方面，根據《富比士》報導，川普這週末未如往常一般飛赴海湖莊園，且一直在白宮和橢圓形辦公室不停工作。

川普將於週一舉行記者會。(圖：REUTERS/TPG)

在美國成功救出遭伊朗擊落的 F-15E 戰機飛行員後，川普第二次於 Truth Social 上再發文談及此事，透露救援的更多細節。

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他表示，美軍已成功在伊朗境內執行高風險救援行動，救出一名在任務中受重傷的 F-15 戰機機組人員。該名軍官為一名備受尊敬的上校，先前在伊朗山區遭敵方追捕，情勢一度相當危急。

川普指出，當時伊朗軍方正大規模搜捕該名飛官，並逐步逼近目標位置，使救援任務難度大幅提升。他強調，此類深入敵後的突襲行動，由於對「人員與裝備」風險極高，實務上極少執行。

根據他的說法，美軍先後發動兩次行動完成救援，其中第二次行動是在白天進行，並在伊朗停留長達 7 小時，屬於極為罕見的軍事行動。川普形容整體任務展現出「驚人的勇氣與專業能力」。

川普並宣布，將於週一下午 1 點在白宮橢圓形辦公室，與軍方共同召開記者會。

此外，根據《富比士》報導，川普自週三（1 日）以來已連續數天未有任何公開露面，也未如往常一般飛赴海湖莊園度週末。

報導指出，川普最後一次公開亮相是週三白天出席最高法院出生公民權案聽證，並於當晚發表對全國的伊朗戰爭電視演講。

對此，白宮通訊主任 Steven Cheung 隨後在 X 平台發文回應外界猜測，稱川普這週末「一直在白宮和橢圓形辦公室不停工作」。

在美軍飛行員失蹤這一高度敏感的事件面前，川普的公開沉默尤其引人注目。根據《富比士》，他至今未就搜救進展或軍事應對作出任何正式公開表態，僅在社群媒體上發文。

在宣布將召開記者會後，川普也再度發文威脅伊朗開放荷姆茲海峽，否則就「等著下地獄」。