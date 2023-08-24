日本啟動核廢水排海 中國：即日起全面暫停日本水產品進口

日本周四（24 日）開始排放福島核廢水，中國政府立即宣布，即日起全面暫停日本水產品進口，以保護消費者健康。

日本東京電力公司於當地時間周四下午 1 時 3 分（台北時間中午 12 時 3 分）開始排放福島第一核電廠核處理水。東京電力公司說，周四核污水排放量預計為 200 到 210 噸，每天排放情況將在次日公布。

中國海關總署在周四表示，要全面防範福島核污水排海帶來的放射性污染風險，保護消費者健康，確保進口食品安全，依據《中華人民共和國食品安全法》及其實施條例、《中華人民共和國進出口食品安全管理辦法》有關規定，以及世界貿易組織《實施衛生與植物衛生措施協定》有關規定，海關總署決定 8 月 24 日（含）起全面暫停日本水產品進口（含食用水生動物）。

海關總署說，將持續關注日本核污水排海情況，視情動態調整監管措施。

中國外交部周四也表示，日本政府無視國際社會強烈反對，單方面強行啟動福島核事故污染水排海，中方對此表示堅決反對和強烈譴責，已向日方提出嚴正交涉，要求日方停止錯誤行為。

外交部並指出，中國政府一貫堅持人民至上，將採取一切必要措施，維護食品安全和人民身體健康。

公眾環境研究中心主任馬軍認為，日本排放核廢水後，中國還得「扎牢自己的籬笆」。所謂的「籬笆」，就是中國在多座城市的核輻射預警監測網絡。

中國在 2007 年提出的《全國輻射環境監測與監察機構建設標準》，把全國輻射環境監測與監察機構分為國家級、省級、地市級、縣級四個級別，且無論省內有無核設施，都有輻射環境監測與監察機構。

「排海並不一定是處置核污水的最優選擇，還有其他替代方案需要研究。」馬軍說，「而且根據涉事的東電之前的表現，其處理核污染水的公信力、可信度也令人質疑。」

雖然日本把核污染水排入自家門口的海洋，降低對日本陸地的影響，但在強大季風、洋流等因素下，核污水中的放射性物質會隨之擴散。