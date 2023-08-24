訂單火爆 中國船廠訂單排期至2028年

近期中國船廠訂單似乎接到手軟，中國船舶旗下某造船廠人士更直言，今年總體情況相當不錯，2026 年已經全部接滿，甚至有產線已經排到 2028 年，顯現出當前中國國內船舶製造產業「大周期」的來臨。

據中國船舶工業協會 23 日公佈的數據顯示，截至今年 7 月底，中國全國造船承接新船訂單 4476 萬載重噸，年增 74%。而截至 7 月底，中國造船手持船舶訂單達到 12790 萬載重噸，年增 23.4%。從全球市場佔比來看，中國船廠在前 7 月拿下了全球 67.7% 的新增訂單。

相比之下，日、韓前 7 月的新接訂單量在全球市場中的佔比分別為 9.2%、21.5%，已經明顯落後。

值得一提的是，今年以來船舶完工交付也出現明顯成長趨勢。業內人士認為，中國國內船廠未來 2-3 年有望迎來交付高點，利潤也有望進入兌現週期，船舶製造業將迎來整體獲利修復。

中國船舶製造業進入產業的「大周期」幾乎已成共識。業內人士表示，該產業未來 5-10 年整體上基本處於換代階段，今年第一季以來，訂單情況就開始明顯增長，景氣持續上升。

業內認為，由於造船交付週期較長，利潤轉捩點通常較訂單增長推遲 2-3 年，今年有望成為船舶訂單交付後的利潤兌現的元年，預計今年中國船舶新船交付將大幅上升，並在下半年開始釋出利潤。

華創證券認為，在量價齊升，以及鋼價下跌等因素下，造船業獲利復甦曙光已現。該機構也預期，中國船廠將陸續迎來業績改善的轉捩點。