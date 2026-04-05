鉅亨網編譯莊閔棻 2026-04-05 19:00

中美兩國均將人形機器人視為具有戰略意義的產業。而如今，中國在這一領域的快速崛起，使美國的人形機器人也愈發依賴「中國製造」。

根據《華爾街日報》（WSJ）報導，今年 3 月，輝達 (NVDA-US) 在年度 GTC 大會上出現了一位意料之外的嘉賓：來自《冰雪奇緣》的雪人角色「雪寶」的機器人版本。

‌



然而，《WSJ》指出，這台機器人的運作也凸顯了中國的技術力量。迪士尼的一份研究報告指出，如果缺少中國企業宇樹科技提供的關鍵零件，雪寶的頸部和腿部將無法完成行走或擺動。

報導稱，中國企業正加速鞏固其在人形機器人供應鏈中的主導地位。儘管美國掌握機器人「大腦」所需的先進晶片與核心技術，但中國在機器人「身體」的製造與零件生態上具備明顯優勢。

此前，輝達執行長黃仁勳在也 Podcast 中坦言，中國在微電子、馬達、稀土與磁體等機器人基礎產業環節「處於全球領先地位」，全球機器人產業未來將不得不在很大程度上依賴中國。

特斯拉加速中國布局，Optimus 人形機器人量產在即

據了解，特斯拉員工已走訪中國的感測器、馬達及其他零件製造商，為 Optimus 量產做準備。

《WSJ》指出，美國科技公司長期以來一直依賴中國製造商生產產品，例如 iPhone。但部分美國政策制定者對中國企業已在人體機器人供應鏈中扮演核心角色感到憂慮，因為這類技術可能涉及軍事及其他敏感用途。

今年 2 月，美國眾議院的一個跨黨派議員小組提出立法，計畫成立委員會檢視美國在機器人領域的競爭力，理由包括供應鏈風險及製造挑戰。

中國則將機器人供應鏈視為戰略重要領域，並已將「具身 AI」列為未來五年內預計推動經濟的六大產業之一。

中國在 2023 年表示，目標是在 2027 年前建立具韌性的國內人形機器人供應鏈，以降低對外部衝擊及對擁有機器人零件專業技術的日本、德國等國的依賴。今年 2 月，中國發布了首套涵蓋關鍵技術與零件的人形機器國家標準。

政府支持、機器人競技賽事以及電視表演，讓人形機器人在中國獲得了高度關注，催生首批用戶，也吸引資本青睞。

宇樹科技引領市場

其中，作為中國領先的人形機器人整機與零件製造商之一，宇樹科技計畫今年在上海進行首次公開發行（IPO），擬融資 6.1 億美元。

2025 年，宇樹科技已交付超過 5500 台人形機器人，用於研究、教育和公共表演，遠超美國競爭對手。

宇樹在 IPO 文件中指出：「規模化量產進一步提升了與上游供應商的議價能力，形成明顯成本優勢。」

摩根士丹利估算，中國供應鏈可將人形機器人的製造成本降低多達三分之二。根據市場研究公司 TrendForce 數據，控制機器人運動的核心零件，如專用馬達和齒輪，約占整機成本的 55%。

日本摩托車製造商 Yamaha 旗下位於矽谷的投資部門 Yamaha Motor Ventures 董事長 Kei Onishi 表示，中國機器人新創企業的優勢在於能夠利用其龐大的供應鏈，並在市場中測試各種應用，「供應商也願意承擔風險」。

不過報導指出，美國機器人製造商仍在獲取輝達晶片與其他美國 AI 技術方面具優勢，這也是中國企業積極爭取成為其零件供應商的原因之一。

中國零件廠助力特斯拉與全球人形機器人市場

此外，匯豐銀行分析師和知情人士指出，美國的機器人公司 Figure AI 早期機型也曾使用中國供應商提供的關節、感測器與馬達。

雖然部分人形機器人的零件是從工業機器人、汽車及消費電子產品改造而來，但特斯拉正試圖自行設計和開發許多零件。

報導指出，這將使其對技術擁有更高的掌控力，並能優化軟硬體之間的兼容性，但同時也使其需要依賴能以合理價格提供定制零件的中國供應商。

《WSJ》指出，特斯拉對中國供應鏈的依賴在去年已顯現。熟悉供應鏈的人士透露，中國曾收緊出口限制，迫使特斯拉減少 Optimus 機器人使用的稀土磁鐵數量。

今年，特斯拉已與多家中國供應商洽談，訂購足以生產數千台 Optimus 的人形機器人零件，包括感測器、空心杯馬達以及模擬人類關節動作的減速器。

知情人士表示，一些供應商已在泰國及其他東南亞國家為特斯拉準備了生產能力，部分原因是為了避開美國對中國商品徵收的關稅。

業內人士指出，部分中國產品在品質上仍落後於國外競爭對手，例如某些中國精密零件的耐用度不如日本製產品。然而，中國供應商正逐步縮小差距，且通常能提供更具競爭力的價格。

例如，一家生產螺桿的中國製造商正全力滿足特斯拉的高標準要求，包括縮小設計尺寸、提高耐用性 25%，同時價格仍比歐洲產品低 25%。