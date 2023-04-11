鉅亨速報 - Factset 最新調查：台積電(2330-TW)EPS預估下修至33.11元，預估目標價為611.5元

根據FactSet最新調查，共36位分析師，對台積電(2330-TW)做出2023年EPS預估：中位數由33.27元下修至33.11元，其中最高估值39.28元，最低估值30.05元，預估目標價為611.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|39.28
|45.87
|54.6
|最低值
|30.05
|33.95
|40.58
|平均值
|33.48
|41.03
|47.99
|中位數
|33.11
|41.32
|49.22
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|2,398,000,000
|2,950,548,000
|3,394,000,000
|最低值
|2,126,924,430
|2,377,000,000
|2,740,977,000
|平均值
|2,291,080,550
|2,758,532,010
|3,139,321,730
|中位數
|2,297,698,380
|2,754,257,780
|3,224,963,110
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|39.2
|23.01
|19.97
|13.32
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|2,263,891,292
|1,587,415,037
|1,339,254,811
|1,069,985,448
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2330/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。