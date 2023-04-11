台股重回15900點 外資連3買 三大法人買超93.54億元

台股今 (11) 日開低，晶圓雙雄賣壓偏重，但 IC 設計族群表現強勢，加上記憶體、儲能概念股獲得多頭青睞，助攻加權指數翻紅，終場上漲 37.71 點，收在 15913.88 點，5、10 日線失而復得。三大法人買超 93.54 億元，外資已連續 3 個交易日買超。

觀察三大法人今天籌碼動向，外資買超 82.32 億元，為連 3 買；投信賣超 7.13 億元，為連續第 4 天調節；自營商持續站在買方，買超 18.35 億元，已連 6 買。三大法人合計買超 93.54 億元。

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 首季營收不如預期，今天股價震盪走低，收 524 元，聯電 (2303-TW) 同步走弱，終場跌近 1%，收 51.6 元；IC 設計大廠聯發科 (2454-TW) 挺身撐盤，終場漲近 2%，收 756 元；聯詠 (3034-TW) 同獲資金點火，股價勁揚超過 3%；瑞昱 (2379-TW) 也翻紅，漲幅擴大近 2%。

高價股方面，祥碩 (5269-TW) 直奔漲停價 1330 元，攀 10 個月新高，力旺 (3529-TW) 收盤重返 2000 元之上，漲幅逾 5%，旭隼 (6409-TW) 也勁揚逾 5%，股王信驊 (5274-TW) 收漲逾 3%，距離 3000 元大關只差一步，此外，譜瑞 -KY(4966-TW) 收盤也大漲近 5%。

三星將減產記憶體，市場預期可望帶動價格跌幅收斂，台股 DRAM 族群今天吸引資金進駐，晶豪科 (3006-TW) 一度衝上漲停板，創近 10 個月新高，成交量擴大至 4.7 萬張，模組廠威剛 (3260-TW) 大漲逾 4%，南亞科 (2408-TW)、華邦電 (2344-TW)、群聯 (8299-TW)、鈺創 (5351-TW) 等相關概念股，漲勢都相當凌厲。

電動車相關與其他儲能概念股同步獲得資金點火，其中，華城 (1519-TW) 旗下華城電能獨家取得超跑麥拉倫充電樁訂單，股價強勢登頂，收 88 元，創波段新高；中興電 (1513-TW) 強漲逾 6%；亞力 (1514-TW) 、士電 (1503-TW)、東元 (1504-TW)、台達電 (2308-TW) 等多檔都表現不俗。