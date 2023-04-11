鉅亨速報 - Factset 最新調查：大立光(3008-TW)EPS預估下修至134.69元，預估目標價為2125元

根據FactSet最新調查，共22位分析師，對大立光(3008-TW)做出2023年EPS預估：中位數由135.49元下修至134.69元，其中最高估值148.7元，最低估值111.54元，預估目標價為2125元。

市場預估EPS

預估值 2023年 2024年 2025年
最高值 148.7 171.8 112.01
最低值 111.54 117.6 112.01
平均值 133.37 146.14 112.01
中位數 134.69 146.2 112.01

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		 2023年 2024年 2025年
最高值 52,797,000 58,513,000 47,499,310
最低值 44,957,000 46,271,780 47,499,310
平均值 49,032,400 53,977,110 47,499,310
中位數 49,370,000 54,744,500 47,499,310

歷史獲利表現

項目 2022年 2021年 2020年 2019年
EPS 169.52 139.28 182.9 210.7
營業收入
(單位：新台幣千元)		 47,675,228 46,962,402 55,944,489 60,745,008

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3008/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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