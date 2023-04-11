鉅亨速報 - Factset 最新調查：大立光(3008-TW)EPS預估下修至134.69元，預估目標價為2125元

根據FactSet最新調查，共22位分析師，對大立光(3008-TW)做出2023年EPS預估：中位數由135.49元下修至134.69元，其中最高估值148.7元，最低估值111.54元，預估目標價為2125元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|148.7
|171.8
|112.01
|最低值
|111.54
|117.6
|112.01
|平均值
|133.37
|146.14
|112.01
|中位數
|134.69
|146.2
|112.01
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|52,797,000
|58,513,000
|47,499,310
|最低值
|44,957,000
|46,271,780
|47,499,310
|平均值
|49,032,400
|53,977,110
|47,499,310
|中位數
|49,370,000
|54,744,500
|47,499,310
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|169.52
|139.28
|182.9
|210.7
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|47,675,228
|46,962,402
|55,944,489
|60,745,008
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3008/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。