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鉅亨速報 - Factset 最新調查：宏捷科(8086-TW)EPS預估下修至2.75元，預估目標價為107.5元

鉅亨網新聞中心 2025-01-08 12:10


根據FactSet最新調查，共12位分析師，對宏捷科(8086-TW)做出2024年EPS預估：中位數由2.79元下修至2.75元，其中最高估值3.14元，最低估值2.51元，預估目標價為107.5元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值3.14(3.92)3.454.91
最低值2.51(2.51)1.892.91
平均值2.79(2.88)2.833.73
中位數2.75(2.79)2.963.29

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值4,590,0004,956,0005,889,360
最低值4,456,0003,620,0004,363,530
平均值4,494,0304,492,7305,197,380
中位數4,474,0004,610,7205,383,000

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS0.420.074.293.75
營業收入
(單位：新台幣千元)		2,723,1002,163,7514,716,0213,543,434

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/8086/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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