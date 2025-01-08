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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：貿聯-KY(3665-TW)目標價調升至703.5元，幅度約6.59%

鉅亨網新聞中心 2025-01-08 16:10


根據FactSet最新調查，共14位分析師，對貿聯-KY(3665-TW)提出目標價估值：中位數由660元上修至703.5元，調升幅度6.59%。其中最高估值888元，最低估值400元。

綜合評級 - 共有14位分析師給予貿聯-KY(3665-TW)評價：積極樂觀13位、保持中立1位、保守悲觀1位。

貿聯-KY(3665-TW)今(8日)收盤價為640元。近5日股價上漲2.12%，相關其他電子近5日上漲2.62%，集中市場加權指數上漲2.67%，股價波動與大盤表現同步。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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