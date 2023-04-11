晶圓雙雄壓盤、IC設計股強勢 台股漲37點收15913點

美股費半指數周一收高，台股今 (11) 日開低，晶圓雙雄壓盤，但聯家軍領軍 IC 設計股走強，記憶體、儲能概念股獲買盤點火，水泥、汽車等傳產股也扮演撐盤要角，帶動加權指數翻紅，一度衝上 15945 點，終場漲幅收斂，上漲 37.71 點或 0.24%，收在 15913.88 點，5、10 日線失而復得，成交值 2176.22 億元。

櫃買指數終場上漲 1.42 點或 0.66%，收在 215.71 點，成交值 755.74 億元。上市櫃成交值合計 2931.96 億元。

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 首季營收不如預期，今天股價震盪走低，收 524 元，聯電 (2303-TW) 同步走弱，終場跌近 1%，收 51.6 元；IC 設計大廠聯發科 (2454-TW) 挺身撐盤，終場漲近 2%，收 756 元；聯詠 (3034-TW) 同獲資金點火，股價勁揚超過 3%；瑞昱 (2379-TW) 也翻紅，漲幅擴大近 2%。

水泥雙雄 3 月營收繳出佳績，其中台泥 (1101-TW) 重返百億大關，今天股價勁揚逾 2%，帶動水泥股齊揚，亞泥 (1102-TW) 收漲逾 1%，幸福 (1108-TW) 漲逾 4%。其他傳產指標股也各自表現，統一 (1216-TW)、遠東新 (1402-TW)、和泰車 (2207-TW)、亞德客 - KY(1590-TW) 等，今天股價上漲 1-2%。

三星宣布將減產記憶體，市場預期可望帶動價格跌幅收斂，台股 DRAM 族群今天吸引資金進駐，晶豪科 (3006-TW) 一度衝上漲停板，創近 10 個月新高，成交量擴大至 4.7 萬張，模組廠威剛 (3260-TW) 大漲逾 4%，南亞科 (2408-TW)、華邦電 (2344-TW)、群聯 (8299-TW)、鈺創 (5351-TW) 等相關概念股，漲勢都相當凌厲。

電動車相關與其他儲能概念股同步獲得資金點火，其中，華城 (1519-TW) 旗下華城電能獨家取得超跑麥拉倫充電樁訂單，股價強勢登頂，收 88 元，創波段新高；中興電(1513-TW) 強漲逾 6%；亞力(1514-TW) 、士電(1503-TW)、東元(1504-TW)、台達電(2308-TW) 等也都表現不俗。

高價股大開資金派對，祥碩 (5269-TW) 一舉攻上漲停，達 1330 元，攀 10 個月新高，力旺 (3529-TW) 收盤重返 2000 元之上，漲幅逾 5%，旭隼 (6409-TW) 也勁揚逾 5%，股王信驊 (5274-TW) 收漲逾 3%，距離 3000 元大關只差一步，此外，譜瑞 -KY(4966-TW) 收盤也大漲近 5%。