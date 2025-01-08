重大警訊！高盛：對沖基金罕見大批做空 美股面臨下跌風險

鉅亨網新聞中心 2025-01-08 08:14

‌



高盛分析師 John Marshall 近日指出，12 月 18 日聯準會 (Fed) 轉鷹後，融資利差暴跌，並且本週通過期貨渠道的拋售仍在持續。這一情況與 2021 年 12 月的市場動態類似，恐預示美股有下跌風險。

儘管近期美股屢創新高，但 Marshall 強調，市場早在一個月前就已顯現出異常跡象。財經部落格 ZeroHedge 指出，散戶投資者表現出強烈的追漲熱情，然而機構投資者，特別是對沖基金，卻在悄然做空市場。

‌



融資利差的變化

Marshall 提到，融資利差是衡量專業投資者倉位的重要指標。11 月中旬，融資利差 (AXW 利差) 曾觸及十年高點後回落，隨後又回升，當時被解讀為看漲信號。然而，12 月 18 日 Fed 的鷹派立場改變，導致融資利差暴跌，抹去了過去六個月的漲幅。

Marshall 指出，融資利差的暴跌顯示機構投資者正在持續減持，這是重大警告訊號。本週的拋售和融資槓桿多頭成本的下降進一步證實此點，這與 2021 年 12 月的情況相似，可能預示美股即將回調。

此外，ZeroHedge 報導指出，標普指數雖然不斷創下歷史新高，但 0DTE 期權交易異常活躍，股票回購激增，散戶投資者的追漲熱情卻未能改變機構的賣出行為。Marshall 強調，這一情況可能表明專業投資者對股票上漲的興趣已經減弱。

對沖基金的拋售行為

高盛交易員 Vincent Lin 在 1 月 3 日的報告中指出，對沖基金在過去五個交易日以七個多月以來最快的速度淨賣出美國股票。數據顯示，全球股市出現了七個多月以來最大的淨賣出，賣空交易量遠超多頭賣出。

Marshall 總結道，儘管股票估值多年來一直處於歷史高位，這是多年來首次在這兩個定位指標中看到大量拋售。不過，市場也存在觀點認為，除非出現重大的宏觀因素引發大規模拋售，否則這一輪拋售可能最終演變為又一次大規模的對沖基金空頭擠壓，反而推動標普 500 指數再創新高。