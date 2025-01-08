美債殖利率飆破4.5%！中信投信：2025金融業迎黃金期

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-01-08 10:37

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2025 年金融市場揭開序幕，美國 10 年期公債殖利率一度攀上 4.64%，美元指數亦曾突破 109 關卡創下 2022 年 11 月以來新高，展現出市場對美國經濟前景的信心。中國信託 ESG 金融收益多重資產基金經理人羅世明表示，在全球通膨趨緩、數位轉型加速及地緣政治新秩序等多重因素影響下，2025 年金融市場將迎來結構性投資機會。

綜觀 2025 年投資佈局，羅世明建議投資者採取「攻守兼備」的均衡策略。在固定收益方面，可把握當前殖利率處於相對高點的時機，佈局優質債券；股票投資則建議關注受惠於高利率環境與數位轉型的金融科技領域，同時納入具備永續發展優勢的企業。

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美國債市展現韌性 殖利率曲線預示結構性轉變

觀察近期美國債市表現，美國債市在 2025 年首個交易日展現出顯著韌性。MarketWatch 數據顯示，2 年期公債殖利率位於 4.247%，10 年期公債殖利率維持在 4.574% 的相對高位，30 年期公債殖利率更上揚至 4.797%。美國 20 年期公債殖利率更於近期一度觸及至 4.918%，創下自 2024 年 4 月 26 日以來新高。

羅世明表示，當前殖利率曲線形態反映出市場對經濟前景的謹慎樂觀態度，同時也暗示全球金融市場正經歷深層結構性轉變。

羅世明認為，2025 年全球經濟將進入一個嶄新階段，隨著通膨壓力逐步緩解，各國央行可能轉向更具彈性的貨幣政策框架。美國聯準會 (Fed) 的政策走向是關鍵，預計將在維持金融穩定與促進經濟增長之間尋求平衡點，估 2025 年降息幅度將收斂至 2 碼，顯示其貨幣政策立場轉趨謹慎，高利率環境將持續，為金融產業帶來利好。

金融產業迎來黃金期 銀行股和金融債具投資價值

羅世明分析，高利率環境有利於銀行業擴大利差收入，美國經濟的韌性也將帶動貸款需求增長。此外，美國大型銀行資本適足率良好，股票回購規模預計將以超過 15% 的速度增長，凸顯金融股的投資價值。

債券市場方面，羅世明認為，目前市場金融債殖利率約為 5.04%，明顯高於過去十年平均水準，建議投資者可伺機進場佈局，並適度拉長投資期限以鎖定收益。此外，透過點陣圖趨勢觀察，長線來看降息方向不變，殖利率走揚反而提供未入債市投資人的良好契機。