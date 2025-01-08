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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：兆豐金(2886-TW)EPS預估下修至2.4元，預估目標價為40.5元

鉅亨網新聞中心 2025-01-08 12:10


根據FactSet最新調查，共9位分析師，對兆豐金(2886-TW)做出2024年EPS預估：中位數由2.42元下修至2.4元，其中最高估值2.52元，最低估值2.34元，預估目標價為40.5元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值2.52(2.52)2.52.47
最低值2.34(2.34)2.12.12
平均值2.42(2.42)2.322.31
中位數2.4(2.42)2.352.28

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值88,889,00087,579,00086,509,000
最低值68,569,00067,766,00069,673,000
平均值81,239,35079,259,72078,080,260
中位數82,369,50081,276,50075,417,070

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS2.371.321.891.84
營業收入
(單位：新台幣千元)		77,321,92056,049,65360,230,84660,809,922

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2886/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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