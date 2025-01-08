鉅亨速報 - Factset 最新調查：美時(1795-TW)EPS預估下修至18.41元，預估目標價為356.5元
鉅亨網新聞中心 2025-01-08 12:10
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對美時(1795-TW)做出2024年EPS預估：中位數由18.63元下修至18.41元，其中最高估值19.04元，最低估值17.48元，預估目標價為356.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|19.04(19.04)
|29.18
|24.71
|最低值
|17.48(17.48)
|18.63
|24.71
|平均值
|18.39(18.47)
|22.91
|24.71
|中位數
|18.41(18.63)
|22.6
|24.71
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|18,576,000
|23,858,000
|22,243,000
|最低值
|18,362,000
|19,400,000
|22,243,000
|平均值
|18,492,570
|21,011,290
|22,243,000
|中位數
|18,484,000
|20,873,000
|22,243,000
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|15.72
|11.59
|5.5
|4.22
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|16,957,971
|14,632,772
|12,649,189
|10,728,583
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/1795/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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