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鉅亨速報 - Factset 最新調查：美時(1795-TW)EPS預估下修至18.41元，預估目標價為356.5元

鉅亨網新聞中心 2025-01-08 12:10


根據FactSet最新調查，共7位分析師，對美時(1795-TW)做出2024年EPS預估：中位數由18.63元下修至18.41元，其中最高估值19.04元，最低估值17.48元，預估目標價為356.5元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值19.04(19.04)29.1824.71
最低值17.48(17.48)18.6324.71
平均值18.39(18.47)22.9124.71
中位數18.41(18.63)22.624.71

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值18,576,00023,858,00022,243,000
最低值18,362,00019,400,00022,243,000
平均值18,492,57021,011,29022,243,000
中位數18,484,00020,873,00022,243,000

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS15.7211.595.54.22
營業收入
(單位：新台幣千元)		16,957,97114,632,77212,649,18910,728,583

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/1795/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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