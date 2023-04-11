穩懋與聯茂董事長陳進財 獲北醫頒授名譽醫學博士學位

穩懋半導體 (3105-TW) 及聯茂電子 (6213-TW) 董事長陳進財，今 (11) 日獲台北醫學大學頒授最崇高的名譽醫學博士學位。

台北醫學大學今日舉行名譽醫學博士頒授典禮，由台北醫學大學董事長陳瑞杰、校長林建煌率北醫一校六院主管及師生參加。陳進財除家族成員出席觀禮，他所帶領的穩懋半導體、聯茂電子及華聯生技眾多高階主管也到場祝賀，英業達 (2356-TW) 葉國一創辦人、偉登興業董事長陳朝龍都蒞臨致詞。

台北醫學大學董事長陳瑞杰表示，陳進財所領導的穩懋半導體，已經是「台灣第一」，是全球最大的化合物半導體晶圓廠。他從財會、傳產，再轉進到晶圓半導體製造，並跨足生技，與北醫大合作癌症基因精準檢測，且推廣 5G 無線通訊，結合遠距，翻轉偏鄉醫療。除了企業創新經營，陳董事長也十分重視產業永續，致力於節能減碳、淨零排放；深刻體會人才的重要，主動為臺灣半導體產業培育人才。

台北醫學大學校長林建煌指出，陳進財長期關注生技產業的發展，華聯生技所開發的全方位的癌症、基因及生殖醫學檢測服務，是目前發展預防醫學與精準醫療非常重要的一環。2021 年底，也整合北醫的衍生新創公司 - 酷氏基因，擴大營業規模，進軍婦女癌症早篩市場，共同提升市場競爭力，也期待北醫與華聯生技未來能有更多的合作。

穩懋半導體全球市占率高達七成，被喻為「砷化鎵代工產業中的台積電 (2330-TW)」，以深耕本土、接軌世界的先進技術，成功打進蘋果供應鏈攻入國際一線客戶市場，並以豐富的晶圓製造經驗，引領全球無線通訊的發展，廣泛應用於 5G 傳輸、AIoT 智慧物聯網及遠距醫療等領域，驅動新世代光電科技發展，成為 5G 的指標企業之一，公司治理評鑑連續八屆獲上櫃公司排名前 5%。

陳進財的座右銘是「逆境使人成長，逆戰使人成功」。他在企業岌岌可危的時期，接下董事長一職，帶領穩懋突破萬難、脫胎換骨，穩坐化合物半導體晶圓代工廠世界第一的領導地位。他身體力行，許多知名的公司，出現逆境時，經他妙手回春地救活，業界封他為「最佳救援投手」、「產業神醫」，但他都謙虛表示，「只是堅持做對的事」。

陳進財也重視企業永續經營，致力節能滅碳及減廢創新，集團旗下的穩懋半導體自 2017 年起即全面檢視並呼應聯合國永續發展目標，以「關懷社會」、「人才培育」與「環境保護」三大主軸善盡企業社會責任。並成立長穩社福慈善基金會，建立社福資源平台，長期支持反毒教育、偏鄉學童陪讀等計畫；多年來與國內頂尖大學建立產學合作機制，培植台灣化合物半導體產業人才。這些理念與實踐，足以作為各界表率，也與北醫大整體發展的核心價值不謀而合。

台北醫學大學為表揚在學術或專業有特殊成就者，或對文化或世界和平有重大貢獻的社會賢達，特別頒授名譽博士學位。陳董事長不畏困難，一路從基層做到集團的總經理、總裁，成為一名卓越的經營者，帶領企業追求成長，同時積極貢獻社會，其卓越領導、關懷社會、紮根生技、熱心奉獻，足為青年學子楷模與典範。