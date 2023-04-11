〈台股盤前〉量能仍低迷 短線估維持高檔震盪

投資人聚焦即將公布的重要通膨數據，以及多家大型銀行的財報，美股主要指數週一 (10 日) 大多勁揚，僅那斯達克指數收黑、跌 0.03%。法人指出，目前指數站穩所有均線之上，但台股量能仍低迷，預期短線維持高檔震盪格局。

市場消息方面，台積電 (2330-TW) 昨 (10) 日公布 3 月合併營收 1454.08 億元，下探近 17 個月低點，月減 10.9%，年減 15.4%；首季合併營收 5086.33 億元，未達新台幣計價營收財測低標，為 2019 年首季爆發光阻液事件以來，近四年首見單季新台幣計價營收未達標。

聯發科 (2454-TW) 昨 (10) 日公布 3 月營收 429.58 億元，月增 41.73%，年減 27.41%，累計第一季營收 956.52 億元，季減 11.6%，年減 32.98%；受 4G 手機需求疲軟、5G 晶片平均價格下滑影響，聯發科第一季營收跌破千億元，下探 11 季低點，符合預期，隨著客戶近期開始回補庫存，本季營收可望走揚。

受惠於外匯存底投資運用收益增加、主要貨幣對美元匯率升值，我 3 月外匯存底金額為 5602.79 億美元，較 2 月增加 19.07 億美元，連續 6 個月成長，續創新高紀錄。

MOSFET 業者富鼎 (8261-TW) 公告最新董事候選名單，鴻海 (2317-TW)、國巨 (2327-TW) 人馬全面進駐，包括國巨董事長陳泰銘等，外界看好，鴻海、國巨已在車用市場佔有地位，富鼎在新任董事進駐後，將在技術資源、銷售通路取得龐大支持。

法人指出，目前大盤指數站穩所有均線之上，加上金融股在跌深後周線連三紅，後續可轉為盤勢上漲動力，但台股量能依舊低迷，預期短線維持高檔震盪格局。