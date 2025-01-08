蘋果春季「廉價版」iPhone新機 將於1月中旬量產
鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-01-08 07:37
據《中國證券報》周二（7 日）報導，產業鏈人士透露，蘋果 (AAPL-US) 春季「廉價版」iPhone 新機型將於 2025 年 1 月中旬開始量產。
目前 iPhone 代工大廠鴻海 (2317-TW) 正在展開招工，產業鏈人士表示，富士康招工是為 iPhone 新機型量產做準備。
另有蘋果供應鏈公司人士說，該公司已向蘋果春季 iPhone 新機型提供零部件，預計該款機型是售價相對便宜的 iPhone。
分析人士認為，蘋果 2024 年秋季發布的 iPhone 16 基礎機型，需求不如預期，iPhone16 系列銷量承壓，預計新款 iPhone 有望抵銷 iPhone 16 銷量疲弱的影響。
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