鉅亨速報 - Factset 最新調查：長榮(2603-TW)EPS預估上修至9.64元，預估目標價為179.1元

根據FactSet最新調查，共10位分析師，對長榮(2603-TW)做出2023年EPS預估：中位數由8.83元上修至9.64元，其中最高估值40.43元，最低估值1.89元，預估目標價為179.1元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|40.43
|10.5
|12.67
|最低值
|1.89
|-1.27
|12.67
|平均值
|12.83
|3.73
|12.67
|中位數
|9.64
|1.97
|12.67
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|286,300,000
|271,512,000
|256,506,320
|最低值
|196,500,000
|210,800,000
|256,506,320
|平均值
|253,529,640
|241,527,000
|256,506,320
|中位數
|252,752,500
|242,269,000
|256,506,320
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|87.07
|45.57
|5.06
|0.02
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|627,283,761
|489,406,832
|207,077,912
|190,589,281
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2603/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。