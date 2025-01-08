劉強東發錢：小學老師每人發10萬 60歲以上老人發1萬
鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-01-08 08:10
「劉強東給自己小學老師每人發 10 萬」的話題，周二（7 日）衝上熱搜，引發關注。
據《財聯社》報導，京東 (JD-US) (09618-HK) 創辦人劉強東在一封寫給老家鄉親的拜年信中承諾：為自己在光明村讀小學時所有在校老師每人準備了人民幣（下同）10 萬元的現金紅包。
此外，劉強東今年仍會給家鄉村民發放現金和年貨，除了手機、電動車、助聽器等助老年貨，村中 60 歲以上的老人，依舊能收到每人 1 萬元的現金紅包。
值得注意的是，這並非劉強東首次給家鄉村民送新年禮物。
2015 年春節，劉強東給全村 650 餘名 60 歲以上的老人每人發 1 萬元。2018 年春節，劉強東給家鄉送去了多份新年禮包，「雞鴨肉蛋啥都有」。
2024 年 1 月，有網友爆料，網購時發現一個名為「東哥」的賬號，同時段一次性下單了超過 1,000 件羽絨服和 1,000 多份超市禮盒，並送往江蘇宿遷來龍鎮。經核實，該名用戶正是劉強東本人。
劉強東 1974 年出生於江蘇省宿遷市宿豫區來龍鎮光明村，曾在來龍鎮光明村上小學、在來龍鎮上初中、在宿遷市上高中。他考上大學時，全村人湊了 500 元和 76 個雞蛋送給他。
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