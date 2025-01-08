劉強東發錢：小學老師每人發10萬 60歲以上老人發1萬

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-01-08 08:10

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「劉強東給自己小學老師每人發 10 萬」的話題，周二（7 日）衝上熱搜，引發關注。

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此外，劉強東今年仍會給家鄉村民發放現金和年貨，除了手機、電動車、助聽器等助老年貨，村中 60 歲以上的老人，依舊能收到每人 1 萬元的現金紅包。

值得注意的是，這並非劉強東首次給家鄉村民送新年禮物。

2015 年春節，劉強東給全村 650 餘名 60 歲以上的老人每人發 1 萬元。2018 年春節，劉強東給家鄉送去了多份新年禮包，「雞鴨肉蛋啥都有」。

2024 年 1 月，有網友爆料，網購時發現一個名為「東哥」的賬號，同時段一次性下單了超過 1,000 件羽絨服和 1,000 多份超市禮盒，並送往江蘇宿遷來龍鎮。經核實，該名用戶正是劉強東本人。