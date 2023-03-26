本週操盤筆記：美國2月PCE物價指數、美光財報、歐元區CPI

本週重點國際財經大事包括：美國將陸續公布多項經濟數據，其中包括關乎通膨的個人消費支出（PCE）物價指數報告、2 月個人支出與收入報告，另外還有美國第四季國內生產毛額（GDP）最終報告與 3 月消費者信心指數等。與此同時，歐元區和日本也將陸續公布消費者物價指數（CPI）報告，可能牽動兩央行未來政策利率路徑。企業方面，記憶體大廠美光將公布上季財報。

本週操盤筆記 (0327-0331)

1. 美國 2 月 PCE 物價指數、第四季 GDP 終值、消費者信心指數

美國將在本週五（31 日）公布 2 月個人消費支出（PCE）物價指數報告，市場預估年增幅為 5.1%，較 1 月前值 5.4% 小幅回落，意味著市場預期通膨率持續緩步降溫。與此同時，美國 2 月個人支出與收入數據也將於同日揭曉，市場預估 2 月個人支出月增率為 0.3%，前值為 1.8%；2 月個人收入月增率為 0.3%，前值為 0.6%。

美國聯準會（Fed）官員將有機會重新審視 2 月物價，這次是以核心 PCE 物價指數的形式。Fed 更加關注這一特定的通膨指標，因此任何意外的上升都可能增加對 5 月後續升息 1 碼（25 個基點）的押注，目前這種可能性一直在 50% 上下波動。

另外，在 PCE 物價指數報告前，美國將在週四（30 日）公布第四季國內生產毛額（GDP）季增年率終值，市場預期為 2.7%，與前值保持不變。同日公布的數據還有上週申請失業救濟金人數報告，上週初領失業金人數已連續兩週下滑，凸顯就業市場緊俏，可能會對 Fed 未來升息路徑產生影響。

美國經濟評議會將於週二（28 日）公布備受關注的 3 月消費者信心指數，該份報告具前瞻性，因此 3 月數據的任何惡化都可能與地區性銀行的倒閉有關。

2. 美光財報

美國記憶體大廠美光（Micron Technology）(MU-US) 將於週二（28 日）美股盤後公布第二季財報。該公司去年 12 月預估，第二季每股虧損中值將達 0.62 美元（正負 0.10 美元）。

花旗分析師 Christopher Danely 上週發表研究報告指出，美光公布的財報及財測預料都將低於市場預期，還可能大規模打消庫存。Danely 並以美光將大幅打消庫存為由，將 2023 會計年度的每股虧損、營收預估值修正至 3.02 美元、148 億美元，遜於之前預測的 2.22 美元、162 億美元。

花旗認為，美光的 Q3 營收預估值將達 35 億美元、低於市場普遍預測的 37.8 億美元，每股虧損則將達 1.42 美元、遜於市場預期的虧損 0.89 美元，不過花旗仍重申美光投資評等為「買進」、目標價 75 美元，理由是記憶體市場正在落底。

美光近期警告，記憶體產業供需失衡恐衝擊毛利率。然而，花旗相信，美光已經縮減資本支出、南韓對手 SK 海力士 (SK Hynix) 也跟進，有望於未來 6 個月讓 DRAM 市況打出底部。

3. 歐元區 CPI

歐洲央行（ECB）可能在 3 月放棄前瞻指引，但由於通膨仍遠高於 2% 的目標，決策者一直急於發出訊號，表明未來幾個月仍有可能進一步升息。將於本週五公布的 3 月 CPI 數據顯示，整體通膨率可能會降至 8% 以下。然而，對歐洲央行來說，更令人頭疼的是基本通膨指標的持續攀升，不包括食品、能源、酒類和能源的核心 CPI 預料將從 2 月的 5.6% 升至 3 月的 5.8%。

這種趨勢持續的時間越長，ECB 繼續收緊貨幣政策的可能性就越大；經過過去幾個月的盤整，只要銀行業危機對歐元區經濟的影響仍然能到遏制，歐元 / 美元就很有可能會突破 2 月 2 日高點 1.1033。

4. 日本東京 3 月 CPI 報告、中國 3 月官方製造業 PMI

亞太地區方面，日本下週數據密集，主要集中在週五，其中重磅數據是東京地區 3 月 CPI 數據，該數據被視爲稍後公布的全國 CPI 數據的前導。日本 2 月通膨大幅回落，減輕日本央行進一步縮減刺激政策的壓力。3 月的預測是，東京的核心 CPI 繼續小幅放緩。如果上述預測得以實現，近來兌美元匯率一路走高的日元可能難以擴大漲勢。

然而，如果通膨再次逆轉走高，這可能會加劇人們對日本央行在 4 月會議上採取某種政策行動的猜測。這將在春季工資談判的背景下進行，工會同意了一項平均年化 3.8% 的通膨薪資協議。

中國也將在週五公布官方製造業 PMI，市場預期為 52，較前值 52.6 小幅下滑。