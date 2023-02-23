美國上周初領失業金人數下滑 去年第四季GDP向下修正

美國勞工部周四（23 日）公布最新失業金數據，上周經調整後初領失業金人數報 19.2 萬人，低於市場預期的 20 萬人，較修正後前值 19.5 萬人減少 3 千人，人數連續 6 周低於 20 萬，整體就業市場強勁。另外，美國去年第四季修正後國內生產毛額（GDP）折合年率報 2.7%，從上月的 2.9% 往下修正。

截至 2 月 18 日當周，經調整後美國初領失業金人數報 19.2 萬人，低於市場預期的 20 萬人，較上周的修正後的 19.5 萬人減少 3 千人，4 周移動平均值報 18.97 萬人。

截至 2 月 11 日當周，經調整後美國續領失業金人數報 165.4 萬人，較上周修正後的 169.1 萬人減少 3.7 萬人，低於市場預期的 170 萬人，4 周移動平均值報 167.17 萬人。

上：初領人數走勢圖，下：續領人數走勢圖 (圖：美國勞工部)

從許多方面來看，勞動力市場都很緊張，包括強勁的就業、低失業率和數百萬個空缺職位。這一直是聯準會（Fed）的一個主要擔憂，因為政策制定者認為美元走強是導致通膨居高不下的一個因素。

日前公布的會議紀要顯示，一些官員在本月初的貨幣政策會議上指出，有鑑於近期的招聘挑戰，企業正在留住員工。許多經濟學家指出，這種被稱為「勞動力囤積」的做法，是儘管經濟不確定性不斷上升，但首次申請失業救濟人數仍處於歷史低位的原因之一。

一個不祥之兆是裁員在增加。據《華盛頓郵報》報導，臉書母公司 Meta 正在準備新一輪裁員，可能會影響數千名員工。裁員正在蔓延到其他一些行業，諮詢公司麥肯錫 (McKinsey & Co.) 計劃裁員約 2,000 人。

消費者支出拖累美去年 Q4 經濟成長 通膨指數升溫

經季節和通膨調整後的實質國內生產毛額（GDP）年增 2.7%，弱於上月公布的初值 2.9% 和第三季的 3.2%。這等於該數據被意外下修，市場原本預估不會修正。

這主要是由於約占美國經濟體量 2/3 的消費者支出被下調。當季消費者支出年化增長 1.4%，低於初值 2.1% 和預期的 2%，受到汽車和電器等耐久財購買量連續第三個季度下降的拖累。

分析指出，美國消費者支出放緩是一個潛在的危險訊號，去年四季年率增幅為歐美疫情爆發初期以來的第二弱水準。作為經濟的主要引擎，支出減速暗示新的一年開局不佳。

有經濟學家認為，美國經濟在 2023 年第一季度將很難達到去年第四季的表現，即便去年底的成長率「已經如此平淡」。

備受關注的通膨指標全面上修。美國四季度個人消費支出（PCE）物價指數成長 3.7%，較初值上修 0.5 個百分點。扣除食品和能源之後的核心 PCE 物價指數成長 4.3%，初值為 3.9%。

同時，去年第四季個人可支配收入較初值上修至增幅 8.6%，經通膨整後的實質個人可支配收入增長 4.8%，較初值上修 1.5 個百分點。當季個人儲蓄也上修，衡量個人儲蓄占可支配收入百分比的個人儲蓄率為 3.9%，較初值上修 0.5 個百分點。或暗示美國消費支出還將繼續為經濟增長助力。

對於 2022 全年，實質 GDP 年率成長修正數據為 2.1%，僅為 2021 年增幅 5.9% 的 1/3。去年的 PCE 價格指數成長 6.3%，高於 2021 年的增幅 4%，核心 PCE 價格指數去年成長 5%，高於 2021 年的 3.5%。