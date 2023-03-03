美光警告本季利潤有壓 消費電子庫存仍高

美光高層周四 (2 日) 警告，消費性電子產品的庫存仍然偏高，且業界供需錯配的情況明顯，將導致本季利潤低於原先預期，也會對剛剛結束的上季獲利產生「負面影響」，消息拖累股價一度下挫近 4%。

美光會計年度第 2 季在周四結束，該季財報預定 3 月 28 日公布，高層去年 12 月曾預測，該季每股虧損將為 62 美分加減 10 美分。美光的會計年度第 3 季從周五開始，到 5 月底止。

這家記憶體晶片大廠還宣布，將加速裁員計畫，今年人力將精簡 15%。該公司去年 12 月曾表示將裁員 10%，以因應電腦和其他電子產品需求減緩。

美光 (MU-US) 周四盤中一度下挫 3.9%，終場跌幅稍微收斂，仍跌 1.59% 至每股 56.43 美元。該股今年來仍上漲約 10%。

美光用於桌上型電腦和智慧手機的半導體零件業務，過去幾季以來明顯惡化，反映全球景氣降溫，以及消費性電子產品庫存量大。

根據研調機構 IDC 的統計，全球傳統個人電腦 (PC) 出貨量在去年第 4 季年減 28%，從第 3 季的年減 15% 擴大。

美光財務長 Mark Murphy 周四的說法依然謹慎，他向 Susquehanna 分析師表示，消費性電子產品的庫存雖然改善，但仍然偏高，且業界供需錯配的情況明顯，將導致本季利潤低於原先預期。

他表示，美光計劃減記第 2 季庫存，並正針對疲弱的市況減少晶片產量。他預料，庫存水準今年一整年仍將居高不下。