美光：裁員是艱難的決定 台灣仍是主要DRAM產地

美光 (MU-US) 因應整體市場需求疲軟等因素，去 (2022) 年 12 月 21 日宣布採取更進一步的撙節成本措施，台灣員工也在近日陸續接獲裁員通知，公司今 (20) 日也再度強調，為維持公司穩健體質及財務表現，人員精簡是艱難但不可避免的決定，台灣仍是最主要的 DRAM 製造與研發基地之一。

美光自去年宣布成本撙節政策後，啟動一連串措施，包括暫停發放全公司 2023 財年獎金、高階主管同步減薪、下修 2023 財年和 2024 財年資本支出、大幅縮減 2023 財年的營運支出及暫停股票回購，並確認在今年透過特定人員精簡、自願離職等方式，縮減全球員工數。

美光坦言，由於疲弱的市場環境已嚴重衝擊記憶體產業，公司必須採取減少供應及控制成本的措施。

美光重申，公司重視且在乎團隊成員，並感激全體員工對美光的貢獻，公司正竭盡所能地幫助此次在人力精簡措施中受影響的同仁，並與部分同仁完成會談，與少數媒體報導不同，相關同仁在參與會談後，遵循自願的方式離職，會談過程均以照顧同仁的感受為先，予以尊重，流程均符合台灣法律規範。

此外，在雙方同意下，美光也提供優於現行法規之離職方案，並承諾為同仁在其轉職期間提供協助。

美光指出，公司長期深耕台灣承諾依然不變。美光在台灣擁有悠久的製造、創新以及研發歷史，台灣同時也是最主要的 DRAM 製造與研發基地之一。