今年黑天鵝來襲出人意料 分析師：明年應為更多意外做好準備

本周是 2022 年的最後一周，回顧過去一年，幾乎沒有人料到今年市場變化會這麼劇烈，這些可歸咎於一系列難以預測黑天鵝事件。展望 2023 年，分析師認為投資人應該抱持謙遜態度，為更多意外做好準備。

聯準會 (Fed) 曾預期去年通膨飆升情況只是暫時性的，但事實並非如此，美國核心通膨率在今年秋季飆上 40 年高點，幾乎是 Fed 全年預測的三倍。

此外，今年美股表現也沒有華爾街頂級分析師所想的那麼一般。隨著今年步入尾聲，標普 500 指數跌了 19%，即將創下 2008 年金融危機以來最大全年跌幅，債市幾乎創下有紀錄以來最慘的一年。

有鑑於此，包含投資人、分析師和經濟學家在內，眾人對於 2023 年的前景普遍感到不安，如果要從過去 12 個月的情況中學到教訓，部分的人認為是「為更多意外做好準備」。

和其他策略師一樣，Barings Investment Institute 首席全球策略師 Christopher Smart 曾預期今年通膨將會放緩，但他沒想到俄羅斯會入侵烏克蘭，導致油價和能源股短暫飆升，也沒有料到中國清零政策會持續多久。

Smart 說：「現在回想起來，你知道這都是風險，但它們都被認為不可能發生在新的一年。」

2023 年不太可能發生什麼？

儘管如此，華爾街普遍認為明年通膨不太可能再度回升。根據美國銀行 12 月的基金經理調查，高達九成投資人預估全球通膨將在未來 12 個月內下滑，比重創下歷史新高。

隨著投資人對通膨已經觸頂的信心越來越強，他們押注市場將在明年出現逆轉。接受美銀調查的基金經理們表示，自 2009 年以來，他們投資組合內的債券比重首次高於平均水平，也就是說，許多投資人寄望通膨降溫將使今年淪為輸家的債券，成為明年的大贏家之一。

Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 此前表示，他認為現在斷定通膨已經觸頂還太早，部分人士對此則持懷疑態度。

Laffer Tengler Investments 投資長 Nancy Tengler 認為，近月來從機票、二手車到航運費率，所有商品價格都在下滑，這有助於提振消費者對經濟的前景。上周三數據顯示，美國消費者對未來一年的通膨預期，在 12 月降至一年多來最低水平，消費者信心則升至八個月高點。

觀察債券殖利率走勢，債市交易員也發現 Fed 不太可能進一步升息的跡象。2 年期美債殖利率今年雖大幅走高，但上周五 (23 日) 落在 4.321%，已較 11 月的高點下滑超過三分之一個百分點。

短期公債殖利率通常反映交易員對貨幣政策的預期，當交易員預估 Fed 將升息時，殖利率會走高，並在他們認為 Fed 將暫停升息或降息時回落。

儘管如此，今年歷經曲折後， 部分人士認為不應該質疑 Fed 的說法。接受美銀調查的基金經理表示，高通膨被列為明年市場的首要尾部風險 (tail risk)，其次是全球經濟深度衰退和央行保持緊縮政策。