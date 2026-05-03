鉅亨網編譯莊閔棻 2026-05-03 21:10

根據《Business Insider》報導，今年初，阿貝爾（Greg Abel）正式接任波克夏執行長一職。股東大會上，阿貝爾出人意料地請巴菲特上台說幾句話。

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這次，現年 95 歲的巴菲特坐在前排，以一件毛衣取代了昔日標誌性的西裝，徹底展現退休心態。

巴菲特首先表示，此次權力交接「百分之百成功」，阿貝爾「做到了我做過的一切，甚至有過之而無不及」，而且「做得比我還好」。

隨後，巴菲特則回憶起當年的一筆關鍵決策，即於 2016 年至 2018 年間，斥資約 350 億美元買入蘋果股票，以及將波克夏約一成資源交給即將卸任的蘋果執行長庫克（Tim Cook）。

巴菲特打趣說，波克夏把資金交給蘋果來管理，是為了讓自己「看起來更厲害」，並笑稱這就是公司「最偏好的運作方式」，引來現場一陣笑聲。

他接著點出這筆投資的驚人成果：含股息及已實現與未實現增值在內，350 億美元已在稅前增值至 1850 億美元。他俏皮地說：「而我什麼都沒做。」

儘管波克夏過去幾年已陸續出脫大部分蘋果持股，蘋果至今仍是其投資組合中最大的單一部位。

巴菲特也回顧了蘋果近期歡慶創立 50 週年一事，並提及庫克於 2011 年底接掌執行長時，是「接班一位傳奇人物」，即蘋果共同創辦人賈伯斯（Steve Jobs），而且當時「只有極少數美國投資人聽說過」這位新任掌門人。

值得注意的是，庫克接任近 15 年來，蘋果市值從約 3500 億美元一路攀升至截至週五（1 日）收盤的 4.1 兆美元。

外界普遍認為，庫克的功績在於大規模擴張蘋果的製造與配銷體系、優化全球供應鏈，以及深耕中國龐大的中產階級市場。

巴菲特說。：「所以我覺得，應該請提姆（庫克）起立鞠躬，讓我們的股東向他說聲謝謝。」

演說至此，坐在台前數排之外的庫克隨即起身，場內響起熱烈的歡呼與掌聲，他揮手並雙手合十，向全場致謝。