房貸利率翻倍 美首購族現金全款拿下！

由於美國抵押貸款利率高於 6%，越來越多首購族選擇支付現金全額，避免被貸款抽走高額利息。

根據房地產經紀公司 Redfin 最新報告，今年 10 月美國售出的房屋中，32% 物件以全額現金買下，此比例不僅高於前一年的 29.9%，也是 2014 年來最高比例。

Redfin 於 2011 年開始追蹤此數據。全額現金購買的定義是契約上沒有抵押貸款訊息。

Redfin 經濟研究負責人 Chen Zhao 表示：「現今富裕的購房者有動力全額現金買下，因為抵押貸款利率飆升，讓他們想省下貸款利息。」

根據抵押銀行家協會 (MBA) 的數據，30 年期抵押貸款的平均利率為 6.34%，而去年利率僅 3.27% 的，令越來越多首購族寧可掏現金全額買下。

今年 10 月全額現金買房比例高於去年的地區：

加州河濱市 (Riverside)──38%

俄亥俄州克利夫蘭 (Cleveland)──47%

俄亥俄州辛辛那提 (Cincinnati)──44%

賓州蒙哥馬利縣 (Montgomery County)──31%

賓州費城──37%

今年 10 月最常出現全額現金交易的地區是佛州，其中傑克遜維爾 (Jacksonville) 近半數交易使用全額現金，其次是西棕櫚灘 (West Palm Beach)。

Redfin 指出，佛州全額現金交易更普遍的部分原因是當地富裕買家較多。

全額現金交易很少且相差甚遠的城市包括聖荷西 (San Jose)、奧克蘭 (Oakland) 和西雅圖 (Seattle)，因為這些地方的房產價格昂貴。

根據全美房地產經紀人協會 (NAR) 週三發布的報告，NAR 估計 11 月成屋全現今交易占比達 26%，與 10 月持平，高於去年 11 月的 24%。

在疫情大流行之前，全額現金交易普遍占比約 20%。

NAR 報告指出：「現金交易主要來自個人投資者或二手買家，占 11 月交易 14%，低於前月的 16% 和去年同期的 15%。」