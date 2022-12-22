明年美股怎麼走？連跌兩年雖然少見 但與Fed對作風險更高

距離 2023 年到來只剩幾個交易日，美股看來即將交出逾 10 年來最差表現，展望來年，分析師說雖然連兩年收黑的情況很罕見，但在美國聯準會 (Fed) 努力打消市場救市預期的情況下，投資人不得不謹慎以對。

標普 500 指數今年迄今下跌 18%，道瓊市場數據顯示，這是 2008 年以來首次出現的雙位數跌幅。標普當年因遭逢金融海嘯而重挫 36.6%。

但標普連兩年下跌的情況很罕見，從 1928 年到 2021 年之間發生機率不到 10%。DataTrek Research 編纂的數據顯示，標普若全年收黑，隔年平均能上漲 12.6%，在 25 個年度中出現過 17 次上漲。

但是標普今年的跌幅達到兩位數，每當出現這種情況，隔年就沒那麼確定會上漲。

DataTrek Research 共同創辦人 Jessica Rabe 說，標普年度跌幅小於 10% 的時候，隔年上漲的機率 (79% vs 55%) 和漲幅 (17.5% vs 6.4%) 遠勝於該年跌逾 10% 的時候，但 2022 年屬於全年跌逾 10% 的情況。

儘管如此，標普連兩年下跌很少見，通常是出現重大經濟事件 (如 1929 年到 1939 年間的經濟大蕭條)，或是地緣政治事件 (如第二次世界大戰或 1972 年石油危機)。還有一種是經濟和地緣政治大事相繼發生，例如 2000 年網路泡沫，接著 2001 年發生 911 恐攻。

Rabe 指出，Fed 降息或是聯邦政府支出增加，可能是牽動美股明年能否擺脫低氣壓、展開反彈的主因，2008 年雷曼兄弟破產那一年，標普 500 曾跌逾 36%，但隔年拜 Fed 購債救市之賜，標普大漲 25.9%。

然而華爾街策略師紛紛警告，投資人不該期待明年出現「Fed 賣權」(Fed put，指 Fed 會在股市大跌時出手救市) 的可能性。

Crossmark 全球投資公司首席市場策略師 Victoria Fernandez 表示，Fed 明年將允許經濟陷入「淺碟型衰退」，不會一看到經濟衰退救跳出來救市。

他說：「(主席) 鮑爾試著讓市場明白，Fed 不會這麼做。所以現在美股非常震盪，因為沒人知道 Fed 何時才會寬鬆一點。鮑爾全心全意要讓通膨回到 2% 目標，而且因為美國勞動力市場仍強，他有這麼做的空間。」

Aptus 資本顧問經理人 David Wagner 預測，美股明年的痛苦和波動可能減輕，但不代表會出現正報酬率。

美股周三因美企財報告捷和強勁的消費者信心數據而大漲至少 1.5%，讓三大指數今年迄今的跌幅收斂，道瓊工業指數今年迄今下跌 8.2%，那斯達克綜合指數跌幅達 31.5%。