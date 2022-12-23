2023年美國經濟會衰退 大家心知肚明 也已做好準備

經濟衰退常常讓每個人都措手不及，但下一次很有可能大家都做好了準備。

幾個月來，經濟學家一直在預測經濟衰退，而且大多數人認為它會在明年初開始。是深是淺，是長是短，還有待商榷，但經濟進入收縮期的觀點幾乎是所有人共識。

穆迪分析首席經濟學家贊迪 (Mark Zandi) 表示：「從歷史上看，當通貨膨脹率很高，而 Fed 正在提高利率以平息通貨膨脹時，就會導致經濟下滑或衰退。」「這種情形總是會發生，典型的升息過度導致經濟衰退。我們以前都看過這種故。當通貨膨脹率上升並且 Fed 以提高利率做出回應時，經濟最終會在更高利率的壓力下崩潰。」

贊迪是少數認為 Fed 可以透過長時間升息來避免經濟衰退的經濟學家之一。但他表示，人們現在對經濟低迷的預期很高，「通常衰退會悄悄降臨。CEO 們從不談論經濟衰退。」「但現在，CEO 們似乎都在自顧自地說我們正在陷入衰退，電視上每個人都在說衰退，每個經濟學家都說經濟衰退。我從來沒有見過這種現象。」

更具諷刺意味的是，在過去兩次經濟衰退中出手相救的 Fed，卻是如今放緩經濟的禍首。Fed 將利率降至零來幫助刺激貸款，並在其資產負債表中增加數兆美元的資產來增加市場流動性。而它現在正在縮減資產負債表，並迅速將利率從 3 月的零水平提高到本月的 4.25% 至 4.5%。

但在最近兩次經濟衰退中，Fed 無需擔心高通膨會侵蝕消費者或企業的購買力，並將供應鏈和工資上漲蔓延到整個經濟領域。

Fed 現在正與通貨膨脹進行一場嚴肅的鬥爭。官員預測未來還會升息更多，到明年初最高可達 5.1% 左右，經濟學家預計 Fed 可能會在此之後保持高利率以控制通膨。

這些高利率已經對房市造成影響，11 月房屋銷售量較去年同期下降 35.4%，為連續第 10 個月下降。30 年期房貸利率接近 7%。11 月消費者通膨年率仍高達 7.1%。

Jefferies 貨幣市場經濟學家西蒙斯 (Tom Simons) 說，「你必須重新閱讀一下經濟學教科書，這將是一場典型的衰退。」「我們將在明年年初看到它開始發揮作用的傳導機制，企業獲利率將出現顯著壓縮。 一旦衰退跡象更加明顯，他們將採取措施削減開支。最先看到的是裁，很可能在明年年中看到，屆時我們將看到經濟成長顯著放緩，通膨也會下降。」

衰退通常被認定是長期的經濟衰退，通常持續兩季以上。經濟衰退的仲裁者國家經濟研究局 (NBER) 負責分析經濟放緩的深度、範圍和持續時間。

如果其中任何一個因素夠嚴重，NBER 就可能會宣布經濟衰退。 例如，2020 年的疫情來得突然、劇烈，影響廣泛，雖然持續時間很短，但也被認定為衰退。

畢馬威 (KPMG) 首席經濟學家史旺克 (Diane Swonk) 表示：「我希望出現一個簡短而淺層的衰退，但希望畢竟只是希望。」「好消息是我們應該能夠迅速恢復。我們擁有良好的資產負債表，一旦 Fed 開始放寬政策，就可以對降低利率做出回應。Fed 引發的衰退不是資產負債表衰退。」

Fed 最新的經濟預測顯示，2023 年經濟將以 0.5% 的速度成長，但並未預測經濟衰退。

史旺克說，「我們會見到衰退，因為 Fed 正試圖創造一個。」「當它說經濟成長將停滯至零，失業率將上升時，很明顯，Fed 已預測經濟衰退，但他們不會說出來。」Fed 預測明年失業率可能從目前的 3.7% 上升至 4.6%。