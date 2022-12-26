2023投資展望：聯準會利率預測升至5.1%，景氣是否衰退多看這1指標！

一、聯準會明年利率都將維持高點

美國聯準會 (Fed) 上週的最新決策，將聯邦資金利率目標區間提高 2 碼，至 4.25%～4.5%，是金融海嘯來臨前的新高；從「點狀圖」來看，Fed 官員上修對明年利率預測，中位數從 9 月估計的 4.6% 提高到 5.1%，相當於 5.1%～5.25% 的區間，官員並表示，抗通膨之役並未結束，預期利率要到 2024 年才會調降，明年都將維持在高點。

2022 年的投資市場在渡過年初沒人預料到的 FED 連續暴力升息所引發的驚滔駭浪後，走向了尾聲，展望來年，在歐洲經濟已經被高價的天然氣壓的喘不過氣以及中國大陸經濟在房地產泡沫破裂後缺乏長期成長的動力之下，投資朋友最關心的當是聯準會升息到 5% 左右後，美國經濟是否衰退。

二、殖利率倒掛該擔心嗎？

美國兩年期與十年期公債利差倒掛，且倒掛的深度創歷史紀錄，而倒掛被市場視為預告經濟衰退的警訊，但這次的倒掛卻有著不一樣的背景。

以投資人印象最深的 2006~2008 年倒掛為例，當 FED 升息接近尾聲出現利差倒掛時，已是景氣循環的末端，美國人手上存款不多卻大舉擴張信用進行消費、買房，因此當市場利率因 FED 升息而走高，美國人面臨債務還款金額增加勢必要節衣縮食先還債，這必然造成消費降息並使經濟陷入衰退，而且因為手上沒有存款，因此在還完債務前，經濟景氣很難好轉。

可是這次背景卻不一樣，因為美國人現在流動資產增加！美國人手上持有現金及支票存款的金額，相較 2007 年的不足 2000 億美元，現在他們有超過 4.9 兆美元 (點我看完整參考資料圖表)！即使 FED 升息到 5%，美國人也有足夠的存款在還款之餘面對高物價而非必須消費需要再觀察！自然這次號稱歷史最大的兩年期跟十年期利差倒掛應該不能跟超級大衰退畫上等號。

即使悲觀一點，美國經濟明年某個時點真的進入衰退，由於美國人有足夠存款緩衝，這次的經濟衰退或許會相較輕微。

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