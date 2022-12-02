〈美股早盤〉美11月非農報告超預期引升息擔憂 主要指數開低

美國 11 月非農就業報告超預期，凸顯就業市場強勁，給投資人對聯準會（Fed）放緩激進升息步伐的政策預期潑了盆冷水，外界預估 Fed 恐在更長的一段時間內維持緊縮政策，美股周五（2 日）開低。

截稿前，道瓊工業指數跌近 290 點或近 0.9%，那斯達克綜合指跌逾 160 點或近 1.4%，標普 500 指數跌逾 40 點或近 1.1%，費城半導體指數跌近 2.5%。

美國 11 月非農就業新增人數超預期、平均時薪增速有所加快且勞動參與率同比微降，另外失業率維持在近 50 年來低位，意味著 Fed 還需繼續升息遏止通膨，12 月放緩升息步伐面臨挑戰。

數據顯示，美國 11 月非農就業人數新增 26.3 萬人，遠高市場普遍預期的 20 萬，修正後前值為 28.4 萬人。失業率維持在 3.7%，與預期和前值一致，接近 50 年來的低點，過去幾個月失業率持續波動。

此外，11 月薪資猛增，平均每小時工資月增 0.6%，高於市場預期 0.3%，修正後前值為 0.5%；按年來看成長 5.1%，遠超市場預期的 4.6%，修正後前值為 5.6%。

消息一出後美股指數期貨紛紛走低，美國公債殖利率攀升，其中對利率敏感的兩年期公債殖利率升近 4.4%，另外美元也終止三天跌勢轉漲。

截稿前，根據芝商所（CME）FedWatch Tool，美國聯邦基金利率期貨交易市場預估，12 月升息 2 碼（50 個基點）的機率為 74.7%，升息 3 碼（75 個基點）的機率為 25.3%，終點利率落在 4.75% 至 5% 區間。

匯豐資產管理公司宏觀和投資策略師 Hussain Mehdi 表示，就業市場數據強勁的好消息對市場來說就是壞消息，再加上美國整體經濟仍展韌性以及頑強的核心通膨，對於外界認為 Fed 可能在明年 1 或 2 月暫停升息的猜測是沒有道理的。

eToro 的美國投資分析師 Callie Cox 表示，11 月的非農就業報告對大眾來說都是鼓舞人心的，但對拚命控制通膨的 Fed 來說卻並非如此。

她進一步表示，就業市場是經濟成長的引擎，所以美國經濟尚未陷入衰退，然而強勁的就業數據卻給 Fed 在更長時間內維持更高利率撐腰，即便開始放緩升息步伐。

截至台北時間周五（2 日）22 時許：

標普 500 日線圖。（圖片來源：鉅亨網）

焦點個股：

邁威爾 (MRVL-US) 早盤下跌 5.37%，至每股 42.96 美元

美國 IC 設計商邁威爾 (Marvell) 上季財報與本季財測均不如市場預期，表示客戶清庫存是業績和展望遜色的主因，公司正在積極因應產業需求變化。邁威爾上季營收 27% 至 15.38 億美元、經調整後每股獲利報 0.57 美元，均不及分析師預估的 15.54 億和 0.59 美元。

DoorDash(DASH-US) 早盤上漲 5.60%，至每股 53.92 美元

外送服務業者 DoorDash 盤前下跌近 3%。此前 RBC Capital Markets 將該股評等從「增持」（outperform）下調至「與大盤持平」（sector perform），儘管其讚揚 DoorDash 配送服務的執行與管理，但表示有鑑於訂單增速可能會放緩，對目前估值感到不安。

輝瑞 (PFE-US) 早盤上漲 0.36%，至每股 50.90 美元

輝瑞正對其比利時和愛爾蘭的製藥廠投資超過 25 億美元，以準備推出新產品，希望能夠彌補因專利到期和新冠病毒疫苗銷售下滑而損失的收入。該公司計劃斥資超過 12 億歐元（12.6 億美元）擴建其比利時 Puurs 的生產基地，與周四 (1 日) 宣布的對愛爾蘭都柏林廠的投資相匹配。

今日關鍵經濟數據：

美國 11 月非農新增就業報 26.3 萬人，預期 20 萬人，修正後前值 28.4 萬人

美國 11 月失業率報 3.7%，預期 3.7%，前值 3.7%

美國 11 月平均每周工時報 34.4 小時，預期 34.5 小時，前值 34.5 小時

美國 11 月平均每小時薪資年增率報 5.1%，預期 4.6%，前值 4.9%

美國 11 月平均每小時薪資月增率報 0.6%，預期 0.3%，前值 0.5%

美國 11 月勞動參與率報 62.1%，預期 62.3%，前值 62.2%

華爾街分析：

美銀策略師表示，美股投資人對就業市場降溫和 Fed 緩升息的樂觀情緒過頭了，建議在明年失業人數可能大幅增加之前拋售上漲行情。

摩根士丹利策略師 Michael Wilso 仍認為，標普 500 指數可能在 2023 年第一季至上半年在 3,000-3,300 點的區間觸底。Wilson 指出：「利潤率是我們認為沒有得到充分重視的一部分。通膨是推動利潤上升的原因。隨著明年通膨下降，預計到明年年底，通膨率將回到 2% 到 3%，這對股市不利。」