美國第三季GDP上修至2.9%優於預期 通膨指標升溫

美國商務部經濟分析局（BEA）周三（30 日）公布數據顯示，美國第三季實質國內生產毛額（GDP）季增年率修正值為 2.9%，較初值上修 0.3 個百分點，高於預期的 2.8%。然而關鍵通膨指標──不包括食品和能源的個人消費支出（PCE）物價指數季增年率修正值為 4.6%，高於預期和初值的 4.5%，加劇通膨擔憂。

在經歷黯淡的上半年後，美國第三季的經濟數據描繪出好壞參半的經濟局勢，雖然此次修正值優於預期，但通膨指標仍居高不下，美國聯準會（Fed）為對抗通膨而持續升息，增加明年經濟衰退的風險。

美國商務部表示，第三季實質 GDP 的成長反應出口、消費者支出、非住宅固定投資、州和地方政府支出、聯邦政府支出的成長，這些成長部分被住宅固定投資和私人存貨投資的減少抵銷。

出口方面，商品出可成長主要來自工業供應和原物料（尤其非耐久財）、非汽車資本貨物等，而服務出口成長主要來自由旅遊、金融服務等領域。

此外，美國第三季 PCE 季增年率修正值為 1.7%，高於預期的 1.6%，初值為 1.4%。消費者支出主要以服務業為主，商品之出有所減少。外界認為，家庭支出將推動美國第四季經濟成長。

值得注意的是，美國第三季 GDP 個人消費支出指數季增年率修正值為 4.3%，高於預期和前值 4.1%，另外第三季剔除食品和能源 PCE 物價指數季增年率修正值為 4.6%，高於預期的 4.5%，初值為 4.5%。

企業利潤方面，生產領域企業的利潤在第三季減少 316 億美元，而第二季為增加 1,316 億美元，金融機構第三季利潤減少 329 億美元，而第二季則減少 460 億美元。