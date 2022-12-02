美國11月ISM製造業指數跌破榮枯線 創兩年半新低

美國周四（1 日）公布的 11 月 ISM 製造業指數報 49，跌破 50 榮枯線，低於市場預期的 49.8，也不及 10 月的 50.2，為 2020 年 5 月來首次出現萎縮也寫下新低，主因是借貸成本上升打壓商品需求，訂單指數連續第三個月下滑。不過價格指數降至兩年半低點，支撐通膨持續降溫觀點。

美國 11 月 ISM 製造指數跌破榮枯線至 49。(圖：ZeroHedge)

11 月美國 ISM 製造業細項指數：

新訂單指數報 47.2，前值 49.2

生產指數報 51.5，前值 52.3

僱傭指數報 48.4，前值 50.0

供應商交貨指數報 47.2 ，前值 46.8

存貨指數報 50.9，前值 52.5

客戶端存貨指數報 48.7，前值 41.6

價格指數報 43.0，前值 46.6

未完成訂單指數報 40.0，前值 45.3

出口訂單指數報 48.4，前值 46.5

原物料進口指數報 46.6，前值 50.8

(圖：ISM)

觀察指數細項，新訂單指數從 10 月的 49.2 降至 47.2，為 6 個月來第五次萎縮，生產指數也從 10 月的 52.3 回落至 51.5。此外，未完成訂單指數和原物料進口指數均進一步驟降至 40.0 與 46.6，創下兩年多來新低，凸顯需求疲弱。

11 月新訂單指數近一步下滑至 49.2，過去半年內第五次萎縮。(圖：ZeroHedge)

值得注意的是，隨供應鏈瓶頸的緩解，通膨前景正在改善，價格指數從 10 月的 46.6 降至 43.0 的兩年半低點，該數據下降也反映出大宗商品價格放緩，帶來通膨已經觸頂的希望。

另外，存貨指數從 10 月的 52.5 降至 50.9，去庫存速度為 2020 年 4 月以來最慢，這也解釋為何新訂單減少並且加劇市場對一些零售商庫存過剩的擔憂。

就業市場方面，僱傭指數從 10 月的 50.0 降至 48.4，跌至榮枯線下，表明製造業在同時應對勞動力短缺和需求放緩兩大阻力。

美國供應管理協會的製造業調查主管費奧瑞（Timothy Fiore）表示，11 月 ISM 製造業指數下降反映企業在替未來的生產下降做準備，同時多數公司實施凍結招聘、減員，以及裁員等措施，導致僱傭指數下滑。

美國 11 月製造業 PMI 終值報 47.7 創 2020 年 5 月以來新低

標普全球同日公布數據顯示，美國 11 月製造業採購經理人指數（PMI）終值降至 47.7，創 2020 年 5 月以來新低，市場預期和初值為 47.6。重要細項指數方面，價格指數降至 2020 年 11 月以來新低、供應商交貨時間指數終值升至 50.5，創 2013 年 6 月以來新高。

標普全球首席經濟學家威廉森（Chris Williamson）表示，生活成本上升、利率上升和對經濟衰退的擔憂加劇，導致美國國內和海外市場對商品需求的下滑。扣除新冠疫情初期封鎖期間，企業以全球金融危機以來最快的速度減產。

然而即便這樣減產，低迷的需求仍導致未售出庫存出現有調查資料以來的最大增幅之一（資料調查始於 15 年前），這表明企業們將在未來幾個月繼續減產，令庫存降低到更易於管理的水準。

此外，企業正在以全球金融危機以來最大的力度削減投入品和原材料的採購這種需求下滑越來越多地表現為各種商品從賣方市場轉向買方市場，供應鏈的改善就是證明，意味著價格壓力正在迅速緩解。

雖然供應鏈擔憂持續存在，但企業的擔憂正越來越多地從供應方面轉向黯淡的需求前景，意味著商業情緒是過去十年來最悲觀的。