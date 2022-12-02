美國11月非農就業新增人數超預期、薪資成長強勁 Fed升息壓力大

美國勞工部周五（2 日）公布 11 月非農新增就業報 26.3 萬人，遠高市場預期的 20 萬人，修正後前值為 28.4 萬人，11 月失業率維持在 3.7% ，符合市場預期，仍近 50 年來低點，值得注意的是，11 月平均時薪增速有所加快，創今年 1 月以來最高，表明頑固的通膨增加聯準會進一步升息的可能性。

儘管 Fed 多次激進升息，美國就業市場依然吃緊，同時平均時薪單月增速創近 1 年新高，這意味著 Fed 還需要繼續升息遏止通膨，其中薪資通膨是亟待解決的首要問題，Fed 有可能進一步提高終點利率。

美國 11 月非農新增就業人數報 26.3 萬人，遠超預期。(圖片：ZeroHedge)

11 月非農就業報告：

非農新增就業報 26.3 萬人，預期 20 萬人，修正後前值 28.4 萬人

失業率報 3.7%，預期 3.7%，前值 3.7%

平均每周工時報 34.4 小時，預期 34.5 小時，前值 34.5 小時

平均每小時薪資年增率報 5.1%，預期 4.6%，前值 4.9%

平均每小時薪資月增率報 0.6%，預期 0.3%，前值 0.5%

勞動參與率報 62.1%，預期 62.3%，前值 62.2%

這是今年非農報告連續第七次超出市場預期，今年以來平均每月非農新增就業人數為 39.2 萬人，去年為每月 56.2 萬人。

今年非農報告連續第七次超出市場預期。(圖片：ZeroHedge)

觀察數據細項，11 月休閒和飯店業、醫療保險和政府部門的新增就業人數增幅最大，零售業、運數和倉儲業的就業人數下降。

具體來看，醫療保健新增就業 4.5 萬人，休閒娛樂和飯店的就業人數增加 8.8 萬人；政府部門的就業人數增加 4.2 萬人，主要是來自地方政府；其他服務產業的就業人數增加 2.4 萬人。

社會援助新增就業人數為 2.3 萬人，恢復至 2020 年 2 月水準；建築產業新增就業人數為 2 萬人，呈上升趨勢；訊息業就業人數成長 1.9 萬人；製造業和金融業皆新增就業 1.4 萬人、專業和服務業新增 6,000 人；零售業、運輸和倉儲新增就業分別減少 3 萬與 1.5 萬人。

11 月休閒和飯店業、醫療保險和政府部門的新增就業人數增幅最大。(圖片：ZeroHedge)

平均時薪猛增 通膨螺旋升高壓力加劇

報告顯示，11 月薪資猛增，平均每小時薪資月增 0.6% 至 32.82 美元，遠超市場預期的 0.3%，也高於修正後前值 0.5%；按年來看，11 月薪資成長 5.1%，高於市場預期的 4.6%，但低於修正後前值 5.6%。

11 月平均每小時薪資年升 5.1%，高於市場預期的 4.6%。(圖片：ZeorHedge)

對 Fed 而言，平均薪增意外大幅成長顯然是壞消息，這意味著通膨壓力加劇，同時這與 Fed 希望看到薪資成長放緩至疫情前的 2% 至 3% 仍有一定距離。Fed 主席鮑爾在日前的演講中指出，強勁的薪資成長是一件好事，但要使薪資成長可持續，需要與 2% 的通膨保持一至。

惠譽表示，非農新增就業人數繼續以這樣的速度成長，將無助緩解 Fed 擔憂的勞動力供應失衡。

失業率維持在 3.7% 勞動參與率小幅下降

報告顯示 11 月失業率維持在 3.7%，符合市場預期也與前值一致，接近 50 年來低點，自今年 3 月以來，失業率一直在 3.5% 至 3.7% 窄幅內波動。

11 月勞動參與率小幅下跌至 62.1%，低於市場預期的 62.3%，前值為 62.2%，當月平均每周工作時數減少 0.1 至 34.4 小時。

專家看法

Miller Tabak 首席市場策略師 Matt Maley 表示，Fed 面臨的首要問題是薪資通膨，報告中遠超預期的平均時薪數據表明，Fed 緊縮政策將持續更長時間。

匯豐資產管理公司宏觀和投資策略師 Hussain Mehdi 表示，就業市場數據強勁的好消息對市場來說就是壞消息，再加上美國整體經濟仍展韌性以及頑強的核心通膨，對於外界認為 Fed 可能在明年 1 或 2 月暫停升息的猜測是沒有道理的。

eToro 的美國投資分析師 Callie Cox 表示，11 月的非農就業報告對大眾來說都是鼓舞人心的，但對拚命控制通膨的 Fed 來說卻並非如此。她進一步表示，就業市場是經濟成長的引擎，所以美國經濟尚未陷入衰退，然而強勁的就業數據卻給 Fed 在更長時間內維持更高利率撐腰，即便開始放緩升息步伐。

市場反應

消息公布後，美股四大指數開盤走跌，美國公債殖利率、美元指數走低。截至盤中，主要指數跌幅較開盤時有所收窄，道瓊工業指數跌近 180 點或近近 0.5%，那斯達克綜合指跌近 120 點或近 1%，標普 500 指數跌逾 30 點或近 0.8%，費城半導體指數跌近 2.3%。美國 10 年期公債殖利率和美元指數持續走高，截至美股盤中分別漲至 3.605% 與 105.11。

根據芝商所（CME）FedWatch Tool，美國聯邦基金利率期貨交易市場預估，12 月升息 2 碼（50 個基點）的機率為 77%，升息 3 碼（75 個基點）的機率為 23%，終點利率落在 4.75% 至 5% 區間。