鮑爾：最快12月開始放慢升息步伐 未來仍會持續緊縮

美國聯準會（Fed）主席鮑爾周三（30 日）表示，Fed 可能最快在 12 月放緩升息升息步伐，但同時強調未來還會持續升息，利率會保持在限制性區間一段時間，才能戰勝通膨。

鮑爾在華盛頓布魯金斯學會（Brookings Institution）發表談話，他表示，最快在 12 月的會議上可能就到放慢升息步伐的時候。鮑爾表示，有鑑於 Fed 在收緊貨幣政策方面取得進展，調整政策的時機遠比需要多大升息幅度控制通膨、以及將限制性利率保持多久的問題重要。

恢復物價穩定仍有漫漫長路要走

鮑爾在談話中提到，儘管近期通膨出現一些有希望的進展，但要恢復物價穩定還有很長的一段路要走，升息和縮表等政策舉措通常需要時間才能傳導致整個金融體系，因此貨幣政策可能在一段時間內保持在限制經濟的水準，直到通膨出現實質性進展。不過，在接近足以降低通膨的克制水準時，放緩升息步伐是有道理的。

鮑爾表示 Fed 預測其偏好的 10 月個人消費支出（PCE）物價指數為年增 6%，核心 PCE 年增 5%，這與經濟學家的預測基本一致。

他認為，目前還沒有足夠有力的證據足以讓人信服通膨很快就會減速，未來通膨的路徑仍然高度不確定，雖然過去一年內收緊貨幣政策、經濟成長放緩，但在降低通膨方面尚未取得明顯的進展。

儘管經濟學家認為未來 12 個月出現經濟衰退的可能性較大，但鮑爾表示所謂的經濟軟著陸仍「非常有可能」且「仍可實現」，不過他承認這一可能性正在縮小。

就業市場初步降溫

就業市場方面，鮑爾援引周三稍早 JOLTS 報告表示已看到勞動力需求放緩的初步跡象。該數據顯示，10 月每位求職者對應平均 1.7 個職位空缺，較 9 月的平均 1.9 個職位空缺有所減少。

鮑爾也進一步細談勞動參與率保持在較低水準的原因，他認為是由於新冠疫情期間的退休潮所致，在 300 多萬的勞動缺口中，這些退休人員可能就占去 200 多萬。

終點利率可能略高於 FOMC 先前預測

至於終點利率，鮑爾預估可能會「略高於」聯邦公開市場委員會（FOMC）9 月預測的 4.6%。根據芝商所數據，市場預估終點利率介在 4.75% 至 5% 之間。

鮑爾此番言論一出，鞏固市場對 Fed 在 12 月會議上升息 2 碼（50 個基點）的預期，此前 Fed 已連續四次升息 3 碼（75 個基點）。

市場反應

Fed 可能最快 12 月放緩升息步伐的消息讓美股主要指數盤中全面轉漲。截稿前，道瓊工業指數漲逾 400 點或近 1.3%，那斯達克綜合指數漲逾近 350 點或 3.1%，標普 500 指數漲逾 80 點或近 2.1%，費城半導體指數漲逾 100 點或近 4.1%。美國 10 年期公債殖利率和美元指數漲勢止步，分別下跌至 3.7% 與 106.015。

芝商所 (CME)FedWatch Tool 顯示，美國聯邦基金利率期貨交易市場預估，Fed 在 12 月升息 2 碼的機率為 77%、升息 3 碼的機率為 23%。另外，目前市場預估明年終點利率將落在 4.75% 至 5% 區間。

(圖：芝商所 FedWatch Tool)