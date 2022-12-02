諾斯洛普格魯曼將為美國空軍推出B21長程轟炸機

諾斯洛普格魯曼公司 (Northrop Grumman Corp)(NOC-US) 將於周五 (2 日) 在加州 Palmdale 舉行的儀式上，為美國空軍推出全新長程隱形核彈轟炸機機隊中的第一架飛機。

B-21「突襲者」的外形與目前服役中的 B-2 相似，採用「飛行翼」設計，因其長程飛行里程和空中加油功能，可攜帶核彈環球巡航。

每架 B-21 可以攜帶常規炸彈和核彈，按 2010 年的美元計算，預計每架成本約為 5.5 億美元，按如今通貨膨脹調整後的美元計算約為 7.5 億美元。空軍計劃採購至少 100 架，並開始陸續取代 B-1 和 B-2 轟炸機。

諾斯洛普擊敗了由波音公司 (BA-US) 和洛克希德馬丁公司 (LMT-US) 組成的團隊，於 2015 年贏得合約，與發動機製造商普惠公司 (Pratt & Whitney)、柯林斯航空航天公司 (Collins Aerospace)、吉凱恩航空航天公司 (GKN Aerospace)、BAE Systems 和 Spirit Aerosystems 等供應商一起製造轟炸機。

諾斯洛普將這架飛機稱為第六代飛機，因為它能夠與其他飛機連線，並將未來的武器輕鬆整合到其系統架構中。Northrop Grumman Aeronautics Systems 部門副總裁兼總經理楊恩 (Doug Young) 表示，它還具有更耐用的隱形低能見度表面材料，需要的維護更少並將運作成本和停機時間降至最低。

其中 6 架飛機將於 2023 年年中首飛，目前正處於不同的組裝階段。