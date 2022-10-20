〈台股盤前要聞〉元晶評估赴美設廠、化肥價看漲台廠受惠 今日必看財經新聞

關注台股盤前要聞重點，太陽能模組廠元晶表示，隨著美國通過削減通膨法案 (IRA)、並延長太陽能產業投資稅收減免 (ITC)，不排除前往美國設廠；歐洲天然氣高漲，約 6 成當地化肥廠被迫停產，台廠東鹼 (1708-TW)、興農 (1712-TW)、惠光 (6508-TW) 等可望再迎漲價紅利。以下是今 (20) 日必看重要財經新聞。

美國祭兩大法案 元晶評估前往美國設模組廠

太陽能模組廠元晶 (6443-TW) 昨 (19) 日出席國際智慧能源週，副總廖偉然指出，隨著美國通過削減通膨法案 (IRA)、並延長太陽能產業的投資稅收減免 (ITC)，元晶不排除前往美國當地設置模組廠，正審慎評估中。 閱讀全文..

天然氣高漲歐洲化肥廠 6 成停產 東鹼、興農再迎漲價紅利

據丹麥媒體近日報導，歐洲化肥組織 Fertilizers Europe 總經理 Jacob Bagge Hansen 指出，歐洲天然氣高漲，導致大約 6 成當地化肥廠被迫停產，歐洲化肥供給量下滑將引發價格飆升，台廠東鹼 (1708-TW)、興農 (1712-TW)、惠光 (6508-TW) 等可望再迎漲價紅利。閱讀全文...

陳俊聖：宏碁營運拚穩扎穩打 估 PC 產業明年中落底

品牌大廠宏碁 (2353-TW) 董事長陳俊聖昨 (19) 日表示，台灣在這一波全球景氣循環中做得不錯，包含疫情管理、經濟、產業發展上都穩扎穩打，宏碁也持續降低庫存、提高現金水位，力求穩扎穩打，不過以整體產業來看，PC(個人電腦) 市況要到明年中才會逐步落底回復穩定。閱讀全文...

宏達電：VR 硬體量體已有千萬台 產業未來 3 年進入黃金成長期

宏達電 (2498-TW) 全球副總裁暨亞太區總經理黃昭穎昨 (19) 日表示，VR 產業發展時間比預期更長，不過隨著技術演進、越來越多開發商加入生態系，未來 3-5 年 VR 將進入黃金成長時期，目前硬體量體已有千萬台。閱讀全文...



楊金龍：兩因素挑戰央行貨幣政策 明年 CPI 可望低於 2%

受「非預期的重大事件」、「供需結構性轉變」兩大因素影響，讓央行貨幣政策面臨重大挑戰，中央銀行總裁楊金龍昨 (19) 日表示，小型開放經濟體不適合以先進經濟體前瞻式指引的溝通方式，避免損及央行公信力，央行未來貨幣政策將以即時數據為基礎，審慎進行決策。閱讀全文...

楊金龍也指出，台灣今、明年經濟成長將呈現趨緩，預估明年經濟成長率將低於 3%，但通膨率可望降至 2% 以下，但要注意的是，在全球通膨壓力仍高，與經濟前景不確定性因素下，仍須注意各種風險對台灣的衝擊。閱讀全文...

談美擴大對中晶片管制 劉德音：好好發展台灣半導體

針對美國擴大對中國晶片管制力道，晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW)(TSM-US) 董事長劉德音昨 (19) 日表示，大家好好發展台灣半導體、大家放心。閱讀全文...

台灣虎航明年 1 月增四航點班次 總計每周提升至 56 班

雖然日本國境開放，不過日本機場人力不足導致飛日航班大砍，台灣虎航 (6757-TW) 董事長陳漢銘昨 (19) 日表示，預計明年 1 月開始東京、大阪、新千歲、沖繩四大航點將增加航班，總計將比現今航班倍增，每周飛行班次提升至 56 班。閱讀全文...