〈台股盤後〉台指期壓低結算 跌逾百點失守萬三、5日線

台指期壓低結算，台股今 (19) 日在台積電壓盤下，下跌 147.92 點或 1.13%，收 12976.76 點，再度失守萬三關卡及 5 日線，成交量連續四天下滑，萎縮至 1841 億元。

台積電今日再度失守 400 元整數大關，下跌 11.5 元或 2.83%，收 395.5 元，成為今日壓抑大盤走勢的主因，聯發科也下跌 1.87%、台達電跌 1.65%、日月光跌 1.58%，鴻海、聯電均小跌作收。

另外，國巨、智邦均跌逾 3%，記憶體相關的南亞科跌 3.58%、旺宏、華邦電也跌超過 2%，臻鼎 - KY 跌 2.7%，都是今日較為弱勢的電子指標股；不過，嘉澤、光寶科逆勢漲逾 3%，板卡相關的技嘉、微星，ABF 載板的南電、欣興也聯袂向上。

除了電子指標股弱勢外，金融族群表現疲弱同樣拖累大盤，兆豐金、玉山金、台中銀跌約 2% 上下，上海商銀、台新金、彰銀、合庫金、開發金、第一金、台企銀、華南金、永豐金等也下跌超過 1%。

傳產方面，台塑四寶中僅台化收平盤，台塑化、南亞跌逾 1%，台塑小跌；航運指標方面，航空雙雄華航、長榮同步走弱，但貨櫃海運三雄逆勢上漲，長榮漲 2%、萬海、陽明收漲 1% 以上，另外，儒鴻收漲近 3%、中鋼也漲近 1%，都是今日抗跌傳產指標。