〈智慧能源週〉美國祭兩大法案 元晶：不排除前往美國設模組廠

太陽能模組廠元晶 (6443-TW) 今 (19) 日出席國際智慧能源週，副總廖偉然指出，隨著美國通過削減通膨法案 (IRA)、並延長太陽能產業的投資稅收減免 (ITC)，元晶不排除前往美國當地設置模組廠。

美國總統拜登今年 8 月中旬簽署《削減通貨膨脹法案》(IRA)，其中將斥資 3690 億美元因應氣候變遷與強化美國能源安全，成為美國有史以來規模最大的可再生能源投資案，也讓當地最大的太陽能製造商 First Solar 宣布斥資 12 億美元興建新廠。

另外，美國也將 ITC(投資稅收減免)30% 延長 10 年，直到 2032 年，廖偉然看好，此舉將吸引太陽能業者前往美國當地投資，元晶也審慎評估中，目前粗估投資金額落在 4-5 億元，用於建置 1-2 條模組產線，總產能 1GW 內，包括獨資、或是與其他廠商合資都是選項。

尤其美國近期針對東南亞地區的電池模組，給予兩年豁免期，廖偉然認為，美國有意在這兩年吸引業者前往美國當地投資，藉此強化美國本土綠能供應鏈，降低對東南亞地區、中國業者的依賴，也成為台廠的機會。

元晶目前也已打進美系客戶，主要提供低軌衛星應用，預計明年海外營收比重將自今年的 1 成內，提升至 2 成，呈現大幅成長，且包括歐洲、日本等低軌衛星客戶也都有接觸。