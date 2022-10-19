〈TSIA年會〉宏達電：VR硬體量體已有千萬台 產業未來3年進入黃金成長期

宏達電 (2498-TW) 全球副總裁暨亞太區總經理黃昭穎今 (19) 日表示，VR 產業發展時間比預期更長，不過隨著技術演進、越來越多開發商加入生態系，未來 3-5 年 VR 將進入黃金成長時期，目前硬體量體已有千萬台。

台灣半導體產業協會今日舉辦年會，理事長劉德音向黃昭穎提問元宇宙、VR 的未來成長趨勢。黃昭穎指出，HTC 以前發展手機時，真正起飛已過 5 年多，VR 產業發展比預期更長，目前硬體量體約有千萬台。

黃昭穎指出，這一兩年來，隨著技術演進，已經有能力開發出輕薄的 VR 眼鏡，除了 Meta 發表的新眼鏡外，宏達電去年也開發出 189 克、與手機重量相當的 VR 眼鏡，儘管仍有電池續航力與重量等技術需要克服，但越來越多開發商加入後，VR 產業未來 3-5 年將進入黃金成長期。

黃昭穎指出，目前還很難說 VR 真正的引發點，原因在於現在多是狂熱的遊戲玩家，以及對新技術著迷的使用者，因此需要有更多應用內容來吸引其他消費者加入。

黃昭穎補充，發展殺手級應用也是宏達電正在努力的目標，以虛擬空間為例，由於社交需求需要被滿足，過去相關應用表現不是很好，但經過改良與努力，現在效果越來越好且接近真實狀況，預期隨著體驗提升，會讓更多人接受。