〈楊金龍開講〉今、明年經濟成長放緩 明年CPI可望低於2%

中央銀行總裁楊金龍表示，台灣今 (2022)、明 (2023) 年經濟成長將呈現趨緩，預估明年經濟成長率將低於 3%，但通膨率可望降至 2% 以下，但要注意的是，在全球通膨壓力仍高，與經濟前景不確定性因素下，仍須注意各種風險對台灣的衝擊。

楊金龍今 (19) 日出席三三會，發表「在當前高度不確定環境下台灣經濟發展與央行貨幣政策面臨的挑戰」專題演說。

根據央行預估，隨全球景氣降溫，台灣明年的經濟將呈現放緩趨勢，全年經濟成長將從今年的 3.51% 下降至 2.90%；不過隨著原油等原物料價格回跌，預料將有助於減緩國內的輸入性通膨壓力，我 CPI 可望從今年的 2.95% 降至 1.88%，即明年通膨率可望低於 2%。

楊金龍表示，央行自今年以來三度調升政策利率，共計調升 0.5 個百分點，同時二度調升新台幣存款準備率，合計共 0.5 個百分點，比起與歐美等經濟體升息力道，台灣緊縮貨幣政策程度相對溫和。

楊金龍進一步指出，歐美等經濟體積極緊縮貨幣政策，實際上也對台灣的經濟、物價與金融帶來緊縮效應，而今年以來國內物價上漲，主要受進口原油及糧食成本上揚等供給面因素影響，對此政府持續以供給面措施，因應能源及食物價格波動，對於整體物價的穩定有很大的幫助。

楊金龍還說，今年以來，台灣物價漲幅相對美、加、歐及部分亞太地區低，而台灣通膨主要來自供給面的成本推動，因此適度的緊縮貨幣政策，可制約通膨預期維持物價穩定。

楊金龍強調，透過調升政策利率與存款準備率，採價與量並行方式，將有助抑制國內通膨預期心理，至於未來貨幣政策是否進一步緊縮、減緩緊縮，或稍作停頓，將取決於數據，審慎進行決策。