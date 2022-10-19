〈陳俊聖開講〉宏碁營運拚穩扎穩打 估PC產業明年中落底

品牌大廠宏碁 (2353-TW) 董事長陳俊聖今 (19) 日表示，台灣在這一波全球景氣循環中做得不錯，包含疫情管理、經濟、產業發展上都穩扎穩打，宏碁也持續降低庫存、提高現金水位，力求穩扎穩打，不過以整體產業來看，PC(個人電腦) 市況要到明年中才會逐步落底回復穩定。

陳俊聖表示，產業庫存去化速度與預期相差不遠，在大環境不佳的情況下要去化庫存有一定難度，不過宏碁第三季持續降低庫存、提升現金水位，作為營運調整的兩大關鍵方向；第二季底庫存約落在 600 億元上下，相比過往平均 400-500 億元仍然偏高。

陳俊聖指出，全球通膨、利率等痛苦指數是當前全球正面臨的嚴峻考驗，直言總體經濟最壞的時間還沒過，且落底後也不會立刻反彈，須由市場興奮點刺激，而通常領先指標中的利率下降後 2-3 個季度，消費者對經濟轉變才會有感、信心才會回溫。

陳俊聖說，如果以痛苦指數是年對年呈現雙位數衰退作為比喻，預期整體 PC 市況要到明年年中才可望止穩，尤其明年首季碰到今年高基期，衰退可能性高，第二季還要觀察，因此明年下半年穩定的機率相對較高。

話鋒一轉，陳俊聖認為，相比全球而言，台灣的痛苦指數沒那麼高，在關鍵的食物、能源議題上，台灣具備自給自足、戰備儲量，能源上也有台電、中油等國營事業撐腰，讓民眾對於通膨、利率衝擊的感受沒那麼清楚。